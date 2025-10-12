logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп требует расследовать свой "украинский импичмент"

Трамп заявил, что импичмент, объявленный ему по делу с Украиной, был "большим мошенничеством". Он призвал Конгресс к расследованию.

12 октября 2025, 19:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп призвал провести новое расследование своего импичмента 2019 года, который был связан с Украиной. Американский лидер заявил, что этот процесс был "намного большим мошенничеством, чем Вотергейт" — известный политический скандал 1970-х, приведший к отставке Ричарда Никсона.

Трамп требует расследовать свой "украинский импичмент"

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в сообщении на своей платформе Truth Social написал, что надеется на реакцию со стороны Конгресса США и других органов по расследованию "украинского импичмента" 2019 года.

"Украинский импичмент (против меня!) был гораздо большим незаконным мошенничеством, чем Вотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это! Адам "Шиффти" Шифф был столь нечестным и коррумпированным. Столько законов и протоколов было нарушено!", — написал Трамп, обвинив бывшего конгрессмена-демократа Адама Шиффа, игравшего ключевую роль в процедуре его импичмента.

Процедуру импичмента по Дональду Трампу инициировали осенью 2019 года после его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвинили Трампа в злоупотреблении властью, когда президент США якобы давил на Киев, требуя расследования против Джо Байдена и его сына Хантера, входившего в совет директоров украинской газовой компании Burisma.

По данным Конгресса, Белый дом тогда использовал как рычаги влияния задержку военной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов и отложил официальное приглашение Зеленского в Вашингтон. Сам Трамп обвинение отвергал, называя импичмент политически мотивированной атакой со стороны Демократической партии.

В декабре 2019 года Палата представителей проголосовала за импичмент. Поскольку в Сенате большинство принадлежало Республиканской партии, то в феврале 2020 года верхняя палата оправдала Трампа, ведь не были набраны необходимые две трети голосов для отстранения президента от должности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп случайно опубликовал в Truth Social частное обращение к генпрокурорке Пэм Бонди с призывом предъявить обвинение его политическим противникам. В перечне президента США было три человека, в том числе Адам Шифф, который связан с "украинским импичментом" 2019 года.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский провел новый разговор с Трампом в день, когда президент США опубликовал скандальное заявление об импичменте.



Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115361806192142146
