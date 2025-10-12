Трамп вимагає розслідувати свій "український імпічмент"

Президент США Дональд Трамп закликав провести нове розслідування щодо свого імпічменту 2019 року, який був пов’язаний з Україною. Американський лідер заявив, що цей процес був "набагато більшим шахрайством, ніж Вотергейт" — відомий політичний скандал 1970-х, що призвів до відставки Річарда Ніксона.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у дописі на своїй платформі Truth Social написав, що сподівається на реакцію з боку Конгресу США та інших органів щодо розслідування "українського імпічменту" 2019 року.

"Український імпічмент (проти мене!) був набагато більшим незаконним шахрайством, ніж Вотергейт. Я щиро сподіваюся, що відповідні органи, включаючи Конгрес, розслідують це! Адам "Шиффті" Шифф був настільки нечесним і корумпованим. Стільки законів і протоколів було порушено!", — написав Трамп, звинувативши колишнього конгресмена-демократа Адама Шиффа, який відігравав ключову роль у процедурі його імпічменту.

Процедуру імпічменту щодо Дональда Трампа ініціювали восени 2019 року після його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинуватили Трампа у зловживанні владою, коли президент США нібито тиснув на Київ, вимагаючи розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера, який входив до ради директорів української газової компанії Burisma.

За даними Конгресу, Білий дім тоді використав, як важелі впливу затримку військової допомоги Україні на суму близько 400 мільйонів доларів і відклав офіційне запрошення Зеленського до Вашингтона. Сам Трамп звинувачення відкидав, називаючи імпічмент політично мотивованою атакою з боку Демократичної партії.

У грудні 2019 року Палата представників проголосувала за імпічмент. Оскільки в Сенаті більшість належала Республіканській партії, то у лютому 2020 року верхня палата виправдала Трампа, адже не було набрано необхідних двох третин голосів для усунення президента з посади.

