Трамп ударил пошлинами: какое уязвимое звено обороны закрывают США

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, вводящую новые пошлины на импорт беспилотников и комплектующих к ним. В Белом доме решение объясняют угрозой национальной безопасности, создаваемой зависимостью американского коммерческого и военного секторов от иностранных поставщиков.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В Вашингтоне отмечают, что дроны стали одной из ключевых технологий современных войн, а их значение для нынешних и будущих военных операций США будет только расти. В то же время, американское производство, по оценке администрации, требует быстрого расширения.

Самая жесткая пошлина – 100% – будет касаться беспилотников с характеристиками, которые определены как особо опасные для нацбезопасности. Речь идет, в частности, об аппаратах максимальной взлетной массой более 25 кг и дронах с тепловизионными возможностями. Под действие тарифа также попадут док-станции и критически важные компоненты.

Для меньших дронов и другой продукции, не имеющей непосредственных характеристик, связанных с национальной безопасностью, ставка будет составлять 25%.

Для ряда союзников США предусмотрели более низкие тарифы. При условии, что основная часть аппаратного и программного обеспечения и технологий из США или соответствующей страны, для ЕС, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Швейцарии и Лихтенштейна будет действовать ставка 15%. Для Великобритании – 10%.

Новые пошлины вступят в силу через 21 день после подписания документа. Для менее чувствительной продукции предусмотрен 180-дневный переходный период.

Параллельно министр торговли США получил полномочия запустить программу оншоринга – возвращение производства дронов и деталей в Соединенные Штаты.

В Белом доме ссылаются на расследование министра торговли Говарда Латника, которое выявило значительные кибербезопасные и риски безопасности из-за зависимости США от иностранных компонентов БпЛА.

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