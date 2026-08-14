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Трамп ударил пошлинами: какое уязвимое звено обороны закрывают США

Вашингтон готов обложить часть беспилотников 100% пошлиной, а для продукции союзников устанавливает отдельные ставки. Белый дом хочет вернуть производство дронов и комплектующих в США

14 августа 2026, 06:57
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, вводящую новые пошлины на импорт беспилотников и комплектующих к ним. В Белом доме решение объясняют угрозой национальной безопасности, создаваемой зависимостью американского коммерческого и военного секторов от иностранных поставщиков.

Трамп ударил пошлинами: какое уязвимое звено обороны закрывают США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В Вашингтоне отмечают, что дроны стали одной из ключевых технологий современных войн, а их значение для нынешних и будущих военных операций США будет только расти. В то же время, американское производство, по оценке администрации, требует быстрого расширения.

Самая жесткая пошлина – 100% – будет касаться беспилотников с характеристиками, которые определены как особо опасные для нацбезопасности. Речь идет, в частности, об аппаратах максимальной взлетной массой более 25 кг и дронах с тепловизионными возможностями. Под действие тарифа также попадут док-станции и критически важные компоненты.

Для меньших дронов и другой продукции, не имеющей непосредственных характеристик, связанных с национальной безопасностью, ставка будет составлять 25%.

Для ряда союзников США предусмотрели более низкие тарифы. При условии, что основная часть аппаратного и программного обеспечения и технологий из США или соответствующей страны, для ЕС, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Швейцарии и Лихтенштейна будет действовать ставка 15%. Для Великобритании – 10%.

Новые пошлины вступят в силу через 21 день после подписания документа. Для менее чувствительной продукции предусмотрен 180-дневный переходный период.

Параллельно министр торговли США получил полномочия запустить программу оншоринга – возвращение производства дронов и деталей в Соединенные Штаты.

В Белом доме ссылаются на расследование министра торговли Говарда Латника, которое выявило значительные кибербезопасные и риски безопасности из-за зависимости США от иностранных компонентов БпЛА.

Также издание "Комментарии" сообщало — Вашингтон снял санкционный прицел из Москвы: в Сенате требуют срочных ответов от Трампа.




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Источник: https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/08/fact-sheet-president-donald-j-trump-bolsters-national-security-and-strengthens-u-s-supply-chains-by-imposing-tariffs-on-drones-and-their-parts-and-components/
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