Трамп удивил реакцией на падение доллара США до четырехлетнего минимума

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп приветствовал снижение курса доллара, назвав это "замечательным" результатом для американского бизнеса и экспорта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".
Доллары. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что курс американского доллара продемонстрировал стремительное снижение после заявлений Трампа о том, что он не обеспокоен текущей девальвацией валюты.
После высказываний американского президента индекс доллара (DXY) упал на 1,2%, опустившись ниже отметки 96.00 – это самый низкий показатель с февраля 2022 года. Инвесторы расценили слова президента как сигнал к дальнейшему ослаблению валюты, что усилило давление на рынках перед заседанием Федеральной резервной системы.
Глава Белого дома добавил, что хочет, чтобы валюта просто "искала свой уровень, что справедливо".
Аналитики Bloomberg отмечают, что обвал доллара подогревают не только риторикой Трампа, но и его сложно предсказуемой внешней политикой, в частности недавними угрозами ввести пошлины на товары из стран НАТО из-за ситуации вокруг Гренландии.
Также на настроения инвесторов влияет растущая долговая нагрузка США и ожидание назначения нового, более лояльного к администрации председателя ФРС, который может пойти на радикальное снижение процентных ставок.
Сам Трамп во время общения с прессой отметил, что мог бы манипулировать силой валюты, однако считает это ненужным.
