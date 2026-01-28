logo

Трамп удивил реакцией на падение доллара США до четырехлетнего минимума
Трамп удивил реакцией на падение доллара США до четырехлетнего минимума

После высказываний американского президента индекс доллара (DXY) упал на 1,2%, опустившись ниже отметки 96.00 - это самый низкий показатель с февраля 2022 года

28 января 2026, 11:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп приветствовал снижение курса доллара, назвав это "замечательным" результатом для американского бизнеса и экспорта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Трамп удивил реакцией на падение доллара США до четырехлетнего минимума

Доллары. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что курс американского доллара продемонстрировал стремительное снижение после заявлений Трампа о том, что он не обеспокоен текущей девальвацией валюты.

После высказываний американского президента индекс доллара (DXY) упал на 1,2%, опустившись ниже отметки 96.00 – это самый низкий показатель с февраля 2022 года. Инвесторы расценили слова президента как сигнал к дальнейшему ослаблению валюты, что усилило давление на рынках перед заседанием Федеральной резервной системы.

"Нет, я думаю, что это замечательно. Я думаю, что стоимость доллара — посмотрите на бизнес, который мы ведем. Доллар имеет отличные результаты", — высказался Дональд Трамп.

Глава Белого дома добавил, что хочет, чтобы валюта просто "искала свой уровень, что справедливо".

Аналитики Bloomberg отмечают, что обвал доллара подогревают не только риторикой Трампа, но и его сложно предсказуемой внешней политикой, в частности недавними угрозами ввести пошлины на товары из стран НАТО из-за ситуации вокруг Гренландии.

Также на настроения инвесторов влияет растущая долговая нагрузка США и ожидание назначения нового, более лояльного к администрации председателя ФРС, который может пойти на радикальное снижение процентных ставок.

Сам Трамп во время общения с прессой отметил, что мог бы манипулировать силой валюты, однако считает это ненужным.

"Я мог бы сделать так, чтобы он рос или падал, как йо-йо", — сказал президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — США стягивают "армаду" к берегам Тегерана: какую информацию Трампу донесла разведка.




