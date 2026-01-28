Трамп удивил реакцией на падение доллара США до четырехлетнего минимума

Президент США Дональд Трамп приветствовал снижение курса доллара, назвав это "замечательным" результатом для американского бизнеса и экспорта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Доллары. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что курс американского доллара продемонстрировал стремительное снижение после заявлений Трампа о том, что он не обеспокоен текущей девальвацией валюты.

После высказываний американского президента индекс доллара (DXY) упал на 1,2%, опустившись ниже отметки 96.00 – это самый низкий показатель с февраля 2022 года. Инвесторы расценили слова президента как сигнал к дальнейшему ослаблению валюты, что усилило давление на рынках перед заседанием Федеральной резервной системы.

"Нет, я думаю, что это замечательно. Я думаю, что стоимость доллара — посмотрите на бизнес, который мы ведем. Доллар имеет отличные результаты", — высказался Дональд Трамп.

Глава Белого дома добавил, что хочет, чтобы валюта просто "искала свой уровень, что справедливо".

Аналитики Bloomberg отмечают, что обвал доллара подогревают не только риторикой Трампа, но и его сложно предсказуемой внешней политикой, в частности недавними угрозами ввести пошлины на товары из стран НАТО из-за ситуации вокруг Гренландии.

Также на настроения инвесторов влияет растущая долговая нагрузка США и ожидание назначения нового, более лояльного к администрации председателя ФРС, который может пойти на радикальное снижение процентных ставок.

Сам Трамп во время общения с прессой отметил, что мог бы манипулировать силой валюты, однако считает это ненужным.

"Я мог бы сделать так, чтобы он рос или падал, как йо-йо", — сказал президент США.

