Трамп здивував реакцією на падіння долара США до чотирирічного мінімуму

Президент США Дональд Трамп привітав зниження курсу долара, назвавши це "чудовим" результатом для американського бізнесу та експорту. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Bloomberg".

Долари. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що курс американського долара продемонстрував стрімке зниження після заяв Трампа про те, що він не стурбований поточною девальвацією валюти.

Після висловлювань американського президента індекс долара (DXY) впав на 1,2%, опустившись нижче за позначку 96.00 – це найнижчий показник з лютого 2022 року. Інвестори розцінили слова президента як сигнал до подальшого послаблення валюти, що посилило тиск на ринках перед засіданням Федеральної резервної системи.

"Ні, я думаю, що це чудово. Я думаю, що вартість долара — подивіться на бізнес, який ми ведемо. Долар має відмінні результати", — сказав Дональд Трамп.

Глава Білого дому додав, що хоче, щоб валюта просто шукала свій рівень, що справедливо.

Аналітики Bloomberg зазначають, що обвал долара підігрівають не тільки риторикою Трампа, але і його зовнішньою політикою, що складно передбачається, зокрема нещодавніми загрозами ввести мита на товари з країн НАТО через ситуацію навколо Гренландії.

Також на настрої інвесторів впливає зростання боргового навантаження США та очікування призначення нового, більш лояльного до адміністрації голови ФРС, який може піти на радикальне зниження відсоткових ставок.

Сам Трамп під час спілкування із пресою зазначив, що міг би маніпулювати силою валюти, проте вважає це непотрібним.

"Я міг би зробити так, щоб він ріс чи падав, як йо-йо", — сказав президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США стягують "армаду" до берегів Тегерана: яку Трампу донесла розвідка.



