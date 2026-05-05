Трамп удивил заявлением о Зеленском: кем назвал президента Украины
Трамп удивил заявлением о Зеленском: кем назвал президента Украины

Дональд Трамп до сих пор вспоминает скандальный разговор с Владимиром Зеленским в Белом доме

5 мая 2026, 12:34
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп вновь прошелся по президенту Украины Владимире Зеленском, назвав его "хитрым" и напомнив о напряженной встрече в Овальном кабинете. Свое заявление американский лидер сделал в интервью Salem News Channel.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп признался, что в целом нормально с Зеленским ладит, но упомянул одно исключение.

"Мне нравится Зеленский. Кроме того одного момента в Белом доме, который был немного агрессивным с его стороны", — сказал Дональд Трамп, имея в виду встречу в Овальном кабинете в начале 2025 года.

Отметим, в ходе этого же интервью Дональд Трамп заявил, что Украина несет потери на фронте, а держится только благодаря поставкам оружия.

Дональд Трамп прямо сказал о ситуации на поле боя: "Они теряют территорию", — но уточнил, что потери несет и Россия.

При этом он отметил, что именно доступ к оружию позволяет Украине воевать: "Они имеют возможность сражаться, потому что — независимо от того, замечательная техника или не совсем — они имеют возможность воевать", — заявил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Киеве раскрыли карты: что заставит россиян усомниться в словах Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украине необходимо отказаться от стратегии ожидания завершения войны и сосредоточиться на системном ослаблении возможностей противника. Об этом в интервью изданию "Главком" заявил британский аналитик Джеймс Шерр, представляющий Эстонский институт внешней политики. По его словам, война с Россией не имеет быстрых решений, а надежды на скорые переговоры на Западе часто базируются на поверхностном понимании причин конфликта.




Источник: https://salemnewschannel.com/watch/president-trump-talks-about-the-iran-war-nato-69f90e4dd0a910ec5eca7c05
