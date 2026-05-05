Трамп здивував заявою про Зеленського: ким назвав президента України

Президент США Дональд Трамп знову пройшовся президентом України Володимиром Зеленським, назвавши його "хитрим" і нагадавши про напружену зустріч в Овальному кабінеті. Свою заяву американський лідер зробив в інтерв'ю Salem News Channel.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп зізнався, що загалом нормально з Зеленським ладнає, але згадав один виняток.

"Мені подобається Зеленський. Крім того, одного моменту в Білому домі, який був трохи агресивним з його боку", — сказав Дональд Трамп, маючи на увазі зустріч в Овальному кабінеті на початку 2025 року.

Зазначимо, під час цього ж інтерв'ю Дональд Трамп заявив, що Україна зазнає втрат на фронті, а тримається лише завдяки постачанню зброї.

Дональд Трамп прямо сказав про ситуацію на полі бою: "Вони втрачають територію", але уточнив, що втрати зазнає і Росія.

При цьому він зазначив, що саме доступ до зброї дозволяє Україні воювати: "Вони мають можливість битися, тому що – незалежно від того, чудова техніка чи не зовсім – вони мають можливість воювати", – заявив він.

