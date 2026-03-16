Трамп удивляется, что люди до сих пор живут в Украине, хотя могли бы не жить

Недилько Ксения
Президент США Дональд Трамп во время своего очередного публичного выступления прокомментировал способность людей адаптироваться к жизни в условиях постоянной опасности. Политик провел параллель между ситуацией в Ливане и продолжающейся войной в Украине.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Трамп отметил, что жители этих стран демонстрируют удивительную приспособленность к сложным обстоятельствам.
Он также добавил, что лично ему трудно представить пребывание в таких условиях, однако признает факт несокрушимости местного населения.
Эти размышления политика вызвали оживленное обсуждение в сети, ведь они еще раз подчеркивают его специфический взгляд на международные конфликты и гуманитарные вызовы, с которыми сталкиваются гражданские граждане.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент США Дональд Трамп сообщил о состоянии здоровья своей правой руки — руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. В соцсети Truth Social политик отметил, что у нее диагностирован рак молочной железы на начальном этапе.
Несмотря на серьезность болезни, Уайлс не планирует покидать государственные дела. Президент подчеркнул, что во время лечения она будет оставаться в должности "практически полный день". Трамп выразил глубокое уважение к мужеству своей соратницы.