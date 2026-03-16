Трамп удивляется, что люди до сих пор живут в Украине, хотя могли бы не жить

Президент США Дональд Трамп во время своего очередного публичного выступления прокомментировал способность людей адаптироваться к жизни в условиях постоянной опасности. Политик провел параллель между ситуацией в Ливане и продолжающейся войной в Украине.

Трамп отметил, что жители этих стран демонстрируют удивительную приспособленность к сложным обстоятельствам.

"Ливанцы привыкли к бомбардировкам. Я имею в виду, что даже в Украине живут люди. Можно бы подумать, что они не могли бы жить в Украине, но они живут", — заявил президент.

Он также добавил, что лично ему трудно представить пребывание в таких условиях, однако признает факт несокрушимости местного населения.

"Не знаю, так я бы смог, но они живут как-то в Украине. Они живут и в Ливане тоже", — подытожил Трамп.

Эти размышления политика вызвали оживленное обсуждение в сети, ведь они еще раз подчеркивают его специфический взгляд на международные конфликты и гуманитарные вызовы, с которыми сталкиваются гражданские граждане.

