Трамп дивується, що люди досі живуть в Україні, хоча могли б не жити
Трамп дивується, що люди досі живуть в Україні, хоча могли б не жити

Трамп порівняв побут в Україні та Лівані під час війни: «Люди звикли до бомбардувань»

16 березня 2026, 22:46
Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп під час свого чергового публічного виступу прокоментував здатність людей адаптуватися до життя в умовах постійної небезпеки. Політик провів паралель між ситуацією в Лівані та триваючою війною в Україні.

Трамп дивується, що люди досі живуть в Україні, хоча могли б не жити

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Трамп зауважив, що мешканці цих країн демонструють дивовижну пристосованість до складних обставин.

"Ліванці звикли до бомбардувань. Я маю на увазі, що навіть в Україні живуть люди. Можна було б подумати, що вони не могли б жити в Україні, але вони живуть", — заявив президент.

Він також додав, що особисто йому важко уявити перебування у таких умовах, проте він визнає факт незламності місцевого населення.

"Не знаю, чи я б так зміг, але вони живуть якось в Україні. Вони живуть і в Лівані теж", — підсумував Трамп.

Ці роздуми політика викликали жваве обговорення в мережі, адже вони вкотре підкреслюють його специфічний погляд на міжнародні конфлікти та гуманітарні виклики, з якими стикаються цивільні громадяни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп повідомив про стан здоров’я своєї правої руки — очільниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. У соцмережі Truth Social політик зазначив, що у неї діагностували рак молочної залози на початковому етапі.

Попри серйозність хвороби, Вайлз не планує залишати державні справи. Президент підкреслив, що під час лікування вона залишатиметься на посаді "практично повний день". Трамп висловив глибоку повагу до мужності своєї соратниці.                                                                                      



