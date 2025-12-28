logo

Главная Новости Мир США Трамп перед встречей с Зеленским занялся любимым делом
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп перед встречей с Зеленским занялся любимым делом

Дональд Трамп провел день на поле для гольфа перед встречей с Владимиром Зеленским.

28 декабря 2025, 15:38
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп в преддверии запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским избрал неожиданный способ подготовки. Американский лидер почти все утро провел на поле для гольфа в Палм-Бич.

Трамп перед встречей с Зеленским занялся любимым делом

Дональд Трамп. Фото: Vincent Carchietta/USA Today Sports

По данным западных медиа, в частности немецкого издания BILD, Владимир Путин сейчас оценивает успехи российских войск настолько положительно, что фактически отказывается от участия в переговорах по мирному плану, обсуждаемому США, Украиной и европейскими союзниками. Кремль настроен продолжать боевые действия, несмотря на сигналы из Киева о готовности рассматривать компромиссные форматы, в частности, идею демилитаризованной зоны.

Как пишут СМИ, на этом фоне поведение президента США выглядит демонстративно отстраненным. Трамп находится во Флориде с 20 декабря и, по подсчетам журналистов, играл в гольф каждый день, за исключением Рождества. В редакции BILD предполагают, что таким образом американский лидер может пытаться выбить собственное разочарование.

Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп неоднократно обещал завершить войну в Украине за считанные дни, или даже за один день. От инаугурации прошел почти год, однако скорый мир так и не достигнут.

Встреча Зеленского и Трампа намечена на 28 декабря. Ее начало ожидается к 20:00 по киевскому времени.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп четверть времени в должности президента играет в гольф.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал заявление в преддверии переговоров с Трампом. По словам президента, к Новому году может многое решиться в вопросе окончания войны.



Источник: https://t.me/BILD_Russian/27323
