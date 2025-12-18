В США заявили о новых санкциях против России: когда могут принять решение

Соединенные Штаты готовы ввести новые санкции против России. Об этом на встрече с послами европейских стран заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

По его словам, Минфин США может ввести дополнительные санкции уже на следующей неделе. Американского министра цитирует чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина.

"Министр Финансов США провел встречу с европейскими послами. Действительно, на встрече он сказал о том, что на следующей неделе против России могут быть введены дополнительные санкции. Также готовность подтверждается и на уровне наших контактов в Минфине США", — написала Стефанишина в Telegram.

Как сообщал портал "Комментарии", Великобритания нанесла новый чувствительный удар по российской экономике, существенно расширив санкционный список. Под ограничения попали сразу 24 новых позиций, среди которых – ключевые нефтяные компании, обеспечивающие поступление валютных доходов в бюджет РФ.

Согласно решению Лондона, под санкции попали российские нефтяные компании "Татнефть", "Русснефть", "Руснефтегаз" и "ННК-Ойл". Таким образом, Британия продолжает системное усиление давления на энергетический сектор РФ – ключевой источник финансирования войны.

Стоит отметить, что крупнейшие нефтяные игроки России – "Роснефть" и "Лукойл" – были внесены в британский санкционный список еще в октябре, а нынешнее решение фактически расширяет финансовую изоляцию отрасли.

Как ранее писало издание "Комментарии", генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в случае если после заключения мирного соглашения Украина не сможет присоединиться к Альянсу, международные гарантии безопасности должны быть настолько жесткими, чтобы любая новая агрессия со стороны России имела для нее катастрофические последствия.