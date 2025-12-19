logo_ukra

BTC/USD

87894

ETH/USD

2949.14

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.59

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп втомився чекати: яке рішення щодо санкцій проти Росії ухвалили США
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп втомився чекати: яке рішення щодо санкцій проти Росії ухвалили США

США починають поступово знімати санкції з Росії

19 грудня 2025, 07:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністерство фінансів США виключило зі списку обмежень деякі компанії, які продавали Росії підсанкційне обладнання, включаючи оборонний сектор. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Мінфіну США.

Трамп втомився чекати: яке рішення щодо санкцій проти Росії ухвалили США

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Серед таких компаній – кіпрська Veles International Limited та її власник Дмитро Бугаєнко. Вона є дочірньою фірмою інвестиційної компанії, що у Москві. У той же час, під санкціями все ще залишилися московські юридичні особи цієї організації.

Крім цього, США скасували санкції, введені проти дубайської 365 Days Freight Services FZCO та турецької Etasis, які експортували до Росії підсанкційне обладнання, яке та використовувала у своєму військово-промисловому комплексі.

Також обмеження зняли і з фінської компанії Hi-Tech Koneisto та її топ-менеджера, громадянки Фінляндії Євгенії Дремової. Вони постачали російським підсанкціонним компаніям оптоелектронне та лабораторне обладнання.

Наразі США не розголошують причин такого рішення. Крім того, не відомо, чи змінить Вашингтон свою політику щодо російських компаній, які були кінцевими одержувачами продукції від зазначених посередників.

Цікаво, що під час зустрічі з послами європейських країн міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати готові запровадити нові санкції проти Росії.

За його словами, Мінфін США може запровадити додаткові санкції вже наступного тижня. Американського міністра цитує надзвичайний та повноважний посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20251218
Теги:

Новини

Всі новини