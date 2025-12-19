Трамп втомився чекати: яке рішення щодо санкцій проти Росії ухвалили США

Міністерство фінансів США виключило зі списку обмежень деякі компанії, які продавали Росії підсанкційне обладнання, включаючи оборонний сектор. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Мінфіну США.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Серед таких компаній – кіпрська Veles International Limited та її власник Дмитро Бугаєнко. Вона є дочірньою фірмою інвестиційної компанії, що у Москві. У той же час, під санкціями все ще залишилися московські юридичні особи цієї організації.

Крім цього, США скасували санкції, введені проти дубайської 365 Days Freight Services FZCO та турецької Etasis, які експортували до Росії підсанкційне обладнання, яке та використовувала у своєму військово-промисловому комплексі.

Також обмеження зняли і з фінської компанії Hi-Tech Koneisto та її топ-менеджера, громадянки Фінляндії Євгенії Дремової. Вони постачали російським підсанкціонним компаніям оптоелектронне та лабораторне обладнання.

Наразі США не розголошують причин такого рішення. Крім того, не відомо, чи змінить Вашингтон свою політику щодо російських компаній, які були кінцевими одержувачами продукції від зазначених посередників.

Цікаво, що під час зустрічі з послами європейських країн міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати готові запровадити нові санкції проти Росії.

За його словами, Мінфін США може запровадити додаткові санкції вже наступного тижня. Американського міністра цитує надзвичайний та повноважний посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина.



