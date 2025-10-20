logo

Трамп устал ждать: кто хочет провести кадровые перестановки перед переговорами с РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп устал ждать: кто хочет провести кадровые перестановки перед переговорами с РФ

WSJ назвало кандидата в главу делегации США на переговорах с РФ

20 октября 2025, 07:37
Автор:
Кравцев Сергей

Официальный Вашингтон намерен провести больше предварительных встреч с делегацией России перед очередным саммитом президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, который должен пройти в Будапеште. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме.

Трамп устал ждать: кто хочет провести кадровые перестановки перед переговорами с РФ

Трамп и Уиткофф. Фото: из открытых источников

Собеседники также добавили, что делегацию США возможно будет возглавлять государственный секретарь Марко Рубио вместо специального посланника Трампа Стива Уиткоффа, которого достаточно хорошо встречали в Москве. Однако Трамп со своей стороны так и не дождался выполнения тех задач, которые он ставил перед Уиктоффом.

Как отмечает издание, новость о возможной замене Уиткоффа была положительно воспринята как украинскими, так и европейскими чиновниками.

"За кулисами команда президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы подкрепить переговоры с участием двух лидеров более мощными дипломатическими рычагами, чем те, которые он использовал на саммите в августе с президентом России Владимиром Путиным", – пишет издание.

По мнению журналистов, решение Трампа организовать еще один саммит с Путиным "не лишено риска", поскольку предыдущая встреча главы Белого дома и руководителя Кремля не принесла особого успеха и была "широко оценена победой Москвы".

Примечательно, что вечером 16 октября стало известно о том, что глава Белого дома разговаривал с российским диктатором и они договорились встретиться в Будапеште. Их саммит планируется подготовить на совещании американской и российской делегаций на следующей неделе.

Читайте на портале "Комментарии" — у Трампа наконец-то дали объяснение: почему призывали остановить войну по линии фронта в Украине.




