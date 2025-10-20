Трамп втомився чекати: які хоче провести кадрові перестановки перед переговорами з РФ

Офіційний Вашингтон має намір провести більше попередніх зустрічей з делегацією Росії перед черговим самітом президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, який має пройти в Будапешті. Як інформує портал "Коментарі", про це пише газета The Wall Street Journal, посилаючись на джерела в Білому домі.

Співрозмовники також додали, що делегацію США можливо, буде очолювати державний секретар Марко Рубіо замість спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа, якого досить добре зустрічали у Москві. Проте Трамп зі свого боку так і не дочекався виконання тих завдань, які він ставив перед Віктоффом.

Як зазначає видання, новина про можливу заміну Віткоффа була позитивно сприйнята як українськими, так і європейськими посадовцями.

"За лаштунками команда президента США Дональда Трампа працює над тим, щоб підкріпити переговори за участю двох лідерів більш потужними дипломатичними важелями, ніж ті, які він використовував на саміті в серпні з президентом Росії Володимиром Путіним", — пише видання.

На думку журналістів, рішення Трампа організувати ще один саміт з Путіним "не позбавлене ризику", оскільки попередня зустріч очільника Білого дому та керівника Кремля не принесла особливого успіху та була "широко оцінена як перемога Москви".

Примітно, що ввечері 16 жовтня стало відомо про те, що очільник Білого дому мав телефонну розмову з російським диктатором й вони домовилися зустрітися в Будапешті. Їхній саміт планують підготувати на нараді американської та російської делегацій на наступному тижні.

