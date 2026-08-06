Трамп устроил разнос главе Пентагона: почему планы США против Ирана сорваны

Президент США Дональд Трамп потребовал объяснений от министра обороны Пита Хегсета после того, как выяснилось, что американские запасы высокоточного вооружения оказались значительно ниже ожидаемого уровня. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

Дональд Трамп и Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

По данным издания, жесткий разговор состоялся во время встречи в Кэмп-Дэвиде после заседания кабинета министров. Президент выразил недовольство тем, что нехватка управляемых ракет и современных средств ПВО может существенно ограничить возможности Соединенных Штатов в случае дальнейшей эскалации конфликта с Ираном.

Во время беседы Хегсет отверг обвинения в свой адрес и переложил ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга, заявив, что именно тот не обеспечил руководство страны полной информацией о состоянии арсеналов.

Как отмечают источники Washington Post, этот эпизод стал очередным свидетельством растущего напряжения между президентом и министром обороны. Ранее именно Хегсет убеждал Трампа, что военная операция против Ирана будет короткой и не потребует значительных ресурсов.

По информации американских чиновников, именно нехватка дальнобойных высокоточных ракет и ракет-перехватчиков стала одной из причин, по которой Белый дом отказался от подготовки новых масштабных ударов по Ирану.

Последствия кризиса ощущаются не только на Ближнем Востоке. Дефицит современных средств противовоздушной обороны влияет и на возможности поддержки Украины, которая продолжает нуждаться в дополнительных ракетах для защиты от российских воздушных атак.

Несмотря на запуск новых контрактов по производству ракет Patriot и других критически важных боеприпасов, быстро решить проблему не удастся. По оценкам американских чиновников, изготовление таких вооружений занимает до двух лет, поэтому дефицит сохранится еще продолжительное время.

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