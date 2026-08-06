Трамп розніс очільника Пентагону: чому плани США проти Ірану зірвані

Президент США Дональд Трамп зажадав пояснень від міністра оборони Піта Хегсета після того, як з'ясувалося, що американські запаси високоточного озброєння виявилися значно нижчими за очікуваний рівень. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела в адміністрації.

Дональд Трамп та Піт Хегсет. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, жорстка розмова відбулася під час зустрічі у Кемп-Девіді після засідання кабінету міністрів. Президент висловив невдоволення тим, що нестача керованих ракет та сучасних засобів ППО може суттєво обмежити можливості Сполучених Штатів у разі подальшої ескалації конфлікту з Іраном.

Під час бесіди Хегсет відкинув звинувачення на свою адресу та переклав відповідальність на свого заступника Стівена Файнберга, заявивши, що саме той не забезпечив керівництво країни повною інформацією щодо стану арсеналів.

Як відзначають джерела Washington Post, цей епізод став черговим свідченням зростаючої напруги між президентом і міністром оборони. Раніше саме Хегсет переконував Трампа, що військова операція проти Ірану буде короткою і не вимагатиме значних ресурсів.

За інформацією американських чиновників, саме нестача далекобійних високоточних ракет і ракет-перехоплювачів стала однією з причин, через яку Білий дім відмовився від підготовки нових масштабних ударів по Ірану.

Наслідки кризи відчуваються не лише на Близькому Сході. Дефіцит сучасних засобів протиповітряної оборони впливає і на можливості підтримки України, яка продовжує потребувати додаткових ракет для захисту від російських повітряних атак.

Незважаючи на запуск нових контрактів із виробництва ракет Patriot та інших критично важливих боєприпасів, швидко вирішити проблему не вдасться. За оцінками американських чиновників виготовлення таких озброєнь займає до двох років, тому дефіцит збережеться ще тривалий час.

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