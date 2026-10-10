Трамп устроил разнос из-за Нобелевской премии мира: кому полетели угрозы

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал решение не присуждать ему Нобелевскую премию мира за 2026 год. Выступая на митинге в штате Нью-Трамп, американский лидер обрушился с претензиями на Нобелевский комитет и Норвегию, заявив, что отказ от награды нанес ущерб их репутации. Об этом пишет The Guardian.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Соединенные Штаты Америки в моем лице – как вашего президента – должны были получить Нобелевскую премию мира, но не получили ее", — заявил Трамп.

Он назвал решение "несмываемым пятном" на репутации Норвегии, а представителей комитета обвинил в идеологической предвзятости.

Американский президент также пригрозил, что не забудет произошедшее. По его словам, премия якобы потеряла авторитет из-за решения присудить ее человеку, которого он сам не знает. Трамп назвал лауреата "загадочной личностью" и заявил, что о нем никто не слышал.

Обосновывая свои претензии, глава Белого дома перечислил конфликты, которые, по его утверждению, ему удалось урегулировать или предотвратить. Он заявил, что разрешил восемь войн, и сравнил свои усилия с многолетними попытками других мировых лидеров добиться соглашений.

Кроме того, Трамп сообщил, что рассчитывает в ближайшее время добиться урегулирования еще двух конфликтов – между Ираном и его противниками, а также между Россией и Украиной. Он также приписал себе предотвращение появления у Тегерана ядерного оружия и заявил, что спас больше жизней, чем кто-либо в истории.

Резкая реакция президента показывает, насколько важным для него остается вопрос международного признания собственных дипломатических достижений. При этом заявления Трампа о количестве урегулированных конфликтов и предотвращенных войн являются его собственной оценкой.

В своей речи американский лидер не ограничился выражением разочарования, а фактически предупредил Норвегию о последствиях решения, которое считает несправедливым. Его выступление вновь привлекло внимание к тому, как Трамп оценивает свою роль в мировой политике и отношение международных институтов к его президентству.

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