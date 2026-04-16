Трамп уже перешел все пределы допустимого: президенту США готовят импичмент по 13 статьям
Трамп уже перешел все пределы допустимого: президенту США готовят импичмент по 13 статьям

В Конгрессе США зарегистрировали резолюцию по импичменту Дональда Трампа

16 апреля 2026, 09:00
Клименко Елена

В США вновь поднят вопрос возможного импичмента Дональда Трампа: в Конгресс внесена резолюция, содержащая 13 пунктов обвинений. Документ касается как внутренней, так и внешней политики и, по словам инициаторов, должен стать основой для конституционной дискуссии по поводу границ президентских полномочий и состояния государственного управления.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Инициаторами выступили демократы Джон Ларсон, Стив Коэн и Бонни Уотсон Коулман, а также правозащитники Ральф Нейдер и Брюс Фейн. Они утверждают, что действия политика могут обладать признаками системного злоупотребления властью, а не единичных нарушений.

Среди претензий — решения в сфере внешней политики, якобы приведшие к негативным международным последствиям, возможное превышение полномочий в применении силы за пределами США и действия по Венесуэле, которые могут расцениваться как экономическое вмешательство.

Также в резолюции говорится о вероятной милитаризации правоохранительных органов, незаконных задержаниях и депортациях, преследованиях за свободу слова, злоупотреблении правом помилования, ограничении финансирования государственных программ и попытках влиять на бюджетные полномочия Конгресса.  

Отдельно упоминаются обвинения в выборочном использовании правоохранительной системы, игнорировании законов, нарушении конституционных норм и злоупотреблении режимом чрезвычайного положения.  

Авторы считают, что совокупность этих пунктов может стать основанием для запуска процедуры импичмента. Затем документ должен пройти рассмотрение в Конгрессе и получить политическую поддержку для дальнейшего продвижения.  

Источник: https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-resolution/1155
