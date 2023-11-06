Трамп уже рассказал, с кем расправится, как только станет президентом

Дональд Трамп, в случае победы на выборах президента США, уже решил кого хочет привлечь к суду. Некоторые люди – бывшие чиновники с его кабинета. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Одним из первых дел, которые Дональд Трамп намерен совершить в случае победы, это расправиться с критиками и установить контроль над минюстом, а также развернуть войска в день инаугурации.

В материале говорится, что Трамп в эпатажной для себя манере откровенно говорит с кем расправится в законный способ, как только вновь получит власть в США. По словам представителя Республиканской партии, в суде могут оказаться бывшие чиновники его кабинета, которые время от времени критикуют Трампа. Это экс-голова аппарата Белого дома Джон Келли, бывший прокурор Уильям Барр, бывший главнокомандующий генерал Марк Милли. Кроме того, Трамп говорил о привлечении к ответственности должностных лиц из ФБР и министерства юстиции.

Собирается Дональд Трамп также назначить судебное преследование Байдена и его семьи. Уже сейчас Трамп утверждает, что он назначит спецпрокурора, который будет заниматься этим делом и Байдену придется отвечать за свои поступки.

Отметим, за год до президентских выборов в США экс-глава Белого дома Дональд Трамп имеет очень хорошие шансы вновь стать президентом США. Представитель республиканцев побеждает в рейтинге своего главного конкурента от демократов действующего президента США Джо Байдена в 5 из 6 ключевых штатах США. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного по заказу "The New York Times".

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