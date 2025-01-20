Трамп уже заявил о первой исторической победе

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Кравцев Сергей
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что заключение соглашения Израилем и боевиками ХАМАСа могло состояться только в результате его "исторической победы" на выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом Дональд Трамп заявил во время "Митинга победы" в воскресенье в Вашингтоне, пишет "Укринформ".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Трамп торжественно объявил, что в воскресенье первые заложники были освобождены из плена ХАМАСа. Он подчеркнул, что эта победа принадлежит его администрации.
Отметим, в ходе этого же митинга Дональд Трамп пообещал раскрыть для общественности тайные документы. В частности, об убийствах президента Джона Фицджеральда Кеннеди.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп в очередной раз пообещал прекрати войну в Украине и поручил сразу после инаугурации организовать звонок российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы предметно договориться о встрече с ним. Как передает портал "Комментарии", об этом Дональд Трамп заявил во время митинга в Вашингтоне накануне инаугурации, сообщает CNN.
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