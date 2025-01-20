Трамп уже заявил о первой исторической победе

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что заключение соглашения Израилем и боевиками ХАМАСа могло состояться только в результате его "исторической победы" на выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом Дональд Трамп заявил во время "Митинга победы" в воскресенье в Вашингтоне, пишет "Укринформ".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"На этой неделе мы достигли эпического соглашения о прекращении огня — первого шага к прочному миру на Ближнем Востоке. И это соглашение могло состояться только в результате нашей исторической победы в ноябре", – заявил будущий глава Белого дома.

Трамп торжественно объявил, что в воскресенье первые заложники были освобождены из плена ХАМАСа. Он подчеркнул, что эта победа принадлежит его администрации.

"Еще до того, как я стал президентом, мы достигли большего, чем они (администрация Байдена — ред.) достигли за четыре года" – заявил республиканец.

Отметим, в ходе этого же митинга Дональд Трамп пообещал раскрыть для общественности тайные документы. В частности, об убийствах президента Джона Фицджеральда Кеннеди.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп в очередной раз пообещал прекрати войну в Украине и поручил сразу после инаугурации организовать звонок российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы предметно договориться о встрече с ним. Как передает портал "Комментарии", об этом Дональд Трамп заявил во время митинга в Вашингтоне накануне инаугурации, сообщает CNN.

"Я прекращу войну в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну", – высказался будущий глава Белого дома.

"Трамп поручил своим помощникам организовать звонок Путину в ближайшие дни после его присяги с одной целью — обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться прекратить войну в Украине", – говорится в материале CNN.



