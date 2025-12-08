logo

Трамп в гневе на Зеленского: что заявил о «мирном плане»

Глава Белого дома отметил, что он немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал его предложение по установлению мира в Украине

8 декабря 2025, 06:49
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что россияне якобы согласились на "мирный план", тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не читал его. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время общения с прессой на мероприятии Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне вечером 7 декабря.

Трамп в гневе на Зеленского: что заявил о «мирном плане»

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста относительно того, каким будет следующий шаг в мирных переговорах Украины и России, Трамп ответил, что "немного разочарован" Зеленским.

"Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было несколько часов назад. Его люди его одобрили, но он нет. Россия с этим согласна. Россия, думаю, хотела бы получить всю страну, если так подумать. Но Россия, как я считаю, согласна с этим (с мирным планом – ред.). Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, а он этого не читал", – возмутился президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Американский бизнесмен обвинил украинские власти в коррупции, нежелании завершать войну с Россией и "выгоде" от поступающих во время войны финансовых потоков.

Дональд Трамп-младший во время выступления на форуме в Дохе заявил, что, отдыхая в Монако он видел много суперкаров, а "50% автомобилей" якобы были с украинскими номерами. По его мнению, это якобы указывает, что украинские чиновники "наживаются" на войне. По мнению сына Трампа, это также повлияло на решение Украины не заканчивать войну против России.




