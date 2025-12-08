Трамп в гневе на Зеленского: что заявил о «мирном плане»

Президент США Дональд Трамп заявил, что россияне якобы согласились на "мирный план", тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не читал его. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время общения с прессой на мероприятии Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне вечером 7 декабря.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста относительно того, каким будет следующий шаг в мирных переговорах Украины и России, Трамп ответил, что "немного разочарован" Зеленским.

"Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было несколько часов назад. Его люди его одобрили, но он нет. Россия с этим согласна. Россия, думаю, хотела бы получить всю страну, если так подумать. Но Россия, как я считаю, согласна с этим (с мирным планом – ред.). Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, а он этого не читал", – возмутился президент США.

