Трамп в очередной раз пробил дно посягательств на чужие территории: озвучено циничное заявление

Президент США Дональд Трамп снова обратил внимание на Гренландию, выразив свое недовольство по поводу НАТО. В своем заявлении на платформе Truth Social он отметил, что дипломатические последствия конфликта с Ираном обнаружили слабые места в отношениях между Вашингтоном и Альянсом.

Он подчеркнул, что НАТО не было рядом, когда США нуждались в помощи, и не будет, когда это станет необходимым в будущем. В качестве примера он упомянул Гренландию.

"НАТО не было там, когда мы нуждались в их помощи, и не будет, когда мы снова будем в тяжелом положении. Запомните Гренландию, этот огромный и плохо управляемый ледяной кусок", – написал Трамп.

Причиной его комментариев стала критика НАТО после того, как он объявил о двухнедельном прекращении огня в войне с Ираном. Он неоднократно выражал недовольство тем, что члены Альянса не поддержали США и Израиль, называя это отличным "испытанием". Он также не исключал возможности выхода из НАТО.

Трамп подчеркнул, что конфликт с Гренландией стал одной из причин его недовольства: "Все началось с Гренландии. Мы хотим ее, но они не готовы нам ее отдать. И тогда я сказал: "До свидания!"".

В январе этого года Трамп заявил, что он и генсек НАТО Марк Рютте достигли "первых договоренностей по Гренландии". Однако аналитик Майкл Феллер отметил, что Минобороны США зафиксировало информацию о новых военных планах в Гренландии, когда Вашингтон вел переговоры с Данией о размещении трех военных баз на острове.

