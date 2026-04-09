Трамп вчергове пробив дно зазіханням на чужі території: озвучено цинічну заяву

Президент США Дональд Трамп знову звернув увагу на Гренландію, висловивши своє незадоволення з приводу НАТО. У своїй заяві на платформі Truth Social він зауважив, що дипломатичні наслідки конфлікту з Іраном виявили слабкі місця в відносинах між Вашингтоном та Альянсом.

Він підкреслив, що НАТО не було поруч, коли США потребували допомоги, і не буде, коли це стане необхідним у майбутньому. Як приклад він згадав Гренландію.

"НАТО не було там, коли ми потребували їх допомоги, і не буде, коли ми знову будемо у скрутному становищі. Запам'ятайте Гренландію, цей величезний і погано керований крижаний шматок", — написав Трамп.

Причиною його коментарів стала критика НАТО після того, як він оголосив про двотижневе припинення вогню у війні з Іраном. Він неодноразово висловлював невдоволення тим, що члени Альянсу не підтримали США та Ізраїль, називаючи це чудовим "випробуванням". Також він не виключав можливості виходу з НАТО.

Трамп наголосив, що конфлікт із Гренландією став однією з причин його невдоволення: "Все почалося з Гренландії. Ми хочемо її, але вони не готові нам її віддати. І тоді я сказав: "До побачення!"".

У січні цього року Трамп заявив, що він і генсек НАТО Марк Рютте досягли "перших домовленостей щодо Гренландії". Однак, аналітик Майкл Феллер зазначив, що Міноборони США зафіксувало інформацію про нові військові плани в Гренландії, коли Вашингтон вів переговори з Данією щодо розміщення трьох військових баз на острові.

