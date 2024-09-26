Трамп в отчаянии обратился к Путину за помощью: Украина становится разменной монетой

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Ткачик Олеся
Украина все же недоработала с представителями республиканской партии в США, считает экс-замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин. По его мнению, нужно больше работы, и не зависимо от результата выборов и потенциального сворачивания помощи Украине, с республиканцами нужно говорить и работать.
Трамп и Путин
По его словам, на выборы вряд ли могут повлиять представители его ядерного электората, перед которыми он распинается. Хотя, говорит эксперт, он мог бы привлечь на свою сторону более умеренных людей, и тех, кто устал от власти демократов.
По его мнению, фактически трамписты открыто перешли на сторону врага американского народа и мировой демократии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кандидат в президенты США Дональд Трамп, его сын, ближайшие соратники типа Илона Маска и Джей Ди Венса говорят буквально следующее, комментируя войну в Украине, “мы хотим, чтобы вы умерли, потому что нам так удобно".
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