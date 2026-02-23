Президент США Дональд Трамп оригинально отреагировал на историческую победу национальной сборной по хоккею на Олимпийских играх 2026 года. Глава государства опубликовал в своих соцсетях видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, где он представлен как игрок команды.

«Трамп в составе сборной»: Президент США отпраздновал триумф над Канадой ИИ-видео со своим участием

На кадрах ИИ-ролика "Трамп в составе сборной по хоккею побеждает канадцев", принимая непосредственное участие в игровых моментах финального противостояния. Публикация появилась сразу после триумфа американских хоккеистов, которые вчера завоевали золотые медали Олимпиады.

Эта победа стала знаковой для страны, ведь сборная США завоевала олимпийское золото в финале, обыграв канадцев, "впервые с 1980 года". Предыдущий подобный успех американцев вошел в историю как "Чудо на льду", и нынешний результат стал для США долгожданным реваншем в североамериканском дерби.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп оказался в центре громкого скандала из-за публикации в своей соцсети Truth Social. Политик распространил видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, посвященное заявлениям о фальсификации выборов. Однако наибольшее возмущение вызвал финал ролика: в конце видео бывший президент Барак Обама и его жена Мишель предстают в образе обезьян в джунглях.

В Соединенных Штатах такой контент был расценен как откровенно расистский. Публикация вызвала резкую критику не только среди демократов, но и в кругу республиканцев. "Трамп только что опубликовал расистское видео с Бараком и Мишель Обамой в образе обезьян. Ниже падать уже некуда", — отметили в группе Republicans Against Trump .