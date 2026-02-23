Президент США Дональд Трамп оригінально відреагував на історичну перемогу національної збірної з хокею на Олімпійських іграх 2026 року. Глава держави опублікував у своїх соцмережах відео, створене за допомогою штучного інтелекту, де він представлений як гравець команди.

«Трамп у складі збірної»: Президент США відсвяткував тріумф над Канадою ШІ-відео зі своєю участю

На кадрах ШІ-ролика "Трамп у складі збірної з хокею перемагає канадців", беручи безпосередню участь у ігрових моментах фінального протистояння. Публікація з’явилася одразу після тріумфу американських хокеїстів, які вчора вибороли золоті медалі Олімпіади.

Ця перемога стала знаковою для країни, адже збірна США здобула олімпійське золото у фіналі, обігравши канадців, "вперше з 1980 року". Попередній подібний успіх американців увійшов в історію як "Чудо на льоду", і нинішній результат став для США довгоочікуваним реваншем у північноамериканському дербі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп опинився в центрі гучного скандалу через публікацію у своїй соцмережі Truth Social. Політик поширив відео, створене за допомогою штучного інтелекту, присвячене заявам про фальсифікацію виборів. Проте найбільше обурення викликав фінал ролика: наприкінці відео колишній президент Барак Обама та його дружина Мішель постають у образі мавп у джунглях.

У Сполучених Штатах такий контент розцінили як відверто расистський. Публікація викликала різку критику не лише серед демократів, а й у колі республіканців. "Трамп щойно опублікував расистське відео з Бараком і Мішель Обамою в образі мавп. Нижче падати вже нікуди", — наголосили у групі Republicans Against Trump.