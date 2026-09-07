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Трамп внезапно изменил цвет волос: президента США высмеивают в сети

Дональд Трамп появился на публике с заметно более темными волосами. Новые фото президента США вызвали волну шуток в соцсетях.

7 сентября 2026, 20:07
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Автор:
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Slava Kot

Новые фотографии президента США Дональда Трампа повлекли за собой волну обсуждений в соцсетях. Во время выхода с борта Air Force One в Нью-Джерси политик предстал перед камерами с заметно более темным оттенком волос, из-за чего пользователи сети объявили его "брюнетом".

Трамп внезапно изменил цвет волос: президента США высмеивают в сети

Новый цвет волос Трампа высмеивают в сети

Кадры с новым цветом волос Трампа сделали в аэропорту Морристауна. Трамп был одет в темно-синий костюм и желтый галстук, а его волосы в этот раз выглядели темно-русыми, что существенно отличалось от привычного для него образа.

Как пишет The Independent, журналист Аарон Рупар обратил внимание на необычный облик прически президента США, а его коллега Яшар Али заявил, что поначалу не поверил увиденному. Фото Трампа быстро распространились в соцсети Х, где вызвали реакцию пользователей.

Трамп внезапно изменил цвет волос: президента США высмеивают в сети - фото 2

Трамп с темными волосами. Фото: Reuters

Юрист Джордж Конвей вспомнил 25-ю поправку к Конституции США, указывая на недееспособность президента, журналистка Молли Йонг-Фаст назвала американского президента брюнетом, а писательница Энн Ламотт саркастически сравнила его внешность с актером Пирсом Броснаном.

Трамп внезапно изменил цвет волос: президента США высмеивают в сети - фото 2

Трамп с темными волосами. Фото: AP

К обсуждению также присоединились бывший конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер и драматург Пол Рудник. Последний иронически предположил, что новый стиль Трампа мог быть вдохновлен образом известного нью-йоркского преступника Рэкса Гойерманна.

Прическа американского президента уже не в первый раз становится поводом для обсуждений. В прошлом месяце во время выступления в Лас-Вегасе волосы Трампа, наоборот, казались более светлыми и более объемными. Тогда в сети появились предположения о возможном наращивании волос. Сам Трамп годами отрицает слухи о парике. Во время выступления в розовом саду Белого дома он заявлял, что никогда ее не носил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп выставил Европе счет за военную помощь Украине.



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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-new-hair-brunette-brown-colour-b3045680.html
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