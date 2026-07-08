Трамп знову атакував НАТО, але знайшлись і ті, кому відважив порцію компліментів

Президент США Дональд Трамп знову піддав жорсткій критиці союзників по НАТО, звинувативши більшість європейських держав у небажанні нести рівну відповідальність за колективну безпеку. При цьому американський лідер окремо похвалив генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, назвавши його головною перевагою організації.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Перед зустріччю лідерів НАТО Трамп заявив журналістам, що Сполучені Штати витратили величезні кошти на захист європейських партнерів, тоді як багато хто з них продовжує економити на власній обороні.

За словами президента, Вашингтон фактично фінансував практично всю систему безпеки Альянсу, проте навіть зараз залишаються держави, які не прагнуть виконувати фінансові зобов'язання перед НАТО. Така ситуація, наголосив Трамп, є несправедливою стосовно американських платників податків.

Окреме невдоволення глава Білого дому висловив через події навколо конфлікту з Іраном. Він заявив, що розраховував на підтримку провідних європейських союзників, проте Великобританія, Франція та Німеччина не захотіли брати участь в операції. Натомість підтримку Вашингтону надали лише невеликі держави.

Незважаючи на жорстку критику Альянсу, Трамп високо оцінив роботу генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Президент США назвав його сильним керівником та зазначив, що саме нинішній глава організації є її головною перевагою.

Висловлювання американського лідера знову демонструють його прагнення домагатися збільшення оборонних витрат європейських країн та перерозподілу фінансового навантаження всередині НАТО. Ця тема залишається однією з центральних у відносинах США із союзниками по Альянсу.

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