Трамп во время разговора с Зеленским постоянно жаловался на одну вещь
НОВОСТИ

Трамп во время разговора с Зеленским постоянно жаловался на одну вещь

Во время встречи с Зеленским Дональд Трамп постоянно говорил о своем недовольстве из-за отсутствия Нобелевской премии мира.

21 октября 2025, 08:47
Автор:
avatar

Slava Kot

Во время недавней встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом американский лидер часть разговора посвятил не войне в Украине, а собственным обидам, в частности, выражал недовольство из-за того, что он не получил Нобелевскую премию мира.

Трамп во время разговора с Зеленским постоянно жаловался на одну вещь

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 17 октября в Белом доме. По информации источников, знакомых с ходом переговоров, беседа проходила в напряженной атмосфере. Как пишет The Washington Post, Трамп "непрерывно говорил" о несправедливости, что ему не вручили Нобелевскую премию мира. По словам Трампа, он якобы заслуживал получить это вознаграждение в этом году.

Также по данным The Washington Post, Трамп отверг карты линии фронта, которые ему пыталась показать украинская делегация, и предложил Киеву пойти на уступки Москве.

Такую позицию дипломатические источники описали как попытку "закрыть войну любой ценой", возможно, чтобы увеличить свои шансы получить Нобелевскую премию, а не реально закончить войну в Украине.

Однако после переговоров Трамп призвал к прекращению огня вдоль линии фронта, то есть предложения, которое публично поддержал Владимир Зеленский, хотя в Кремле исключают такие условия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что раскрыта незаметная деталь встречи Зеленского и Трампа в Белом доме, которая показала эмоциональный контроль украинского лидера.

Также "Комментарии" писали, что Кремль отреагировал на предложение Трампа остановки войск на линии столкновения. Как объяснил Дмитрий Песков, в Москве исключают такие условия.



Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2025/10/20/zelensky-trump-meeting-europe-russia
