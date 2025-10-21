Трамп во время разговора с Зеленским постоянно жаловался на одну вещь

Во время недавней встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом американский лидер часть разговора посвятил не войне в Украине, а собственным обидам, в частности, выражал недовольство из-за того, что он не получил Нобелевскую премию мира.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 17 октября в Белом доме. По информации источников, знакомых с ходом переговоров, беседа проходила в напряженной атмосфере. Как пишет The Washington Post, Трамп "непрерывно говорил" о несправедливости, что ему не вручили Нобелевскую премию мира. По словам Трампа, он якобы заслуживал получить это вознаграждение в этом году.

Также по данным The Washington Post, Трамп отверг карты линии фронта, которые ему пыталась показать украинская делегация, и предложил Киеву пойти на уступки Москве.

Такую позицию дипломатические источники описали как попытку "закрыть войну любой ценой", возможно, чтобы увеличить свои шансы получить Нобелевскую премию, а не реально закончить войну в Украине.

Однако после переговоров Трамп призвал к прекращению огня вдоль линии фронта, то есть предложения, которое публично поддержал Владимир Зеленский, хотя в Кремле исключают такие условия.

