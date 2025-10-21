Трамп під час розмови з Зеленським постійно скаржився на одну річ

Під час нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом американський лідер частину розмови присвятив не війні в Україні, а власним образам, зокрема висловлював невдоволення через те, що він не отримав Нобелівську премію миру.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Зустріч Зеленського і Трампа відбулася 17 жовтня у Білому домі. За інформацією джерел, знайомих із перебігом переговорів, бесіда проходила в напруженій атмосфері. Як пише The Washington Post, Трамп "безперервно говорив" про несправедливість, що йому не вручили Нобелівську премію миру. За словами Трампа, він нібито заслуговував отримати цю винагороду цього року.

Також за даними The Washington Post, Трамп відкинув мапи лінії фронту, які йому намагалася показати українська делегація, і натомість запропонував Києву піти на поступки Москві.

Таку позицію дипломатичні джерела описали як спробу "закрити війну будь-якою ціною", ймовірно, щоб збільшити свої шанси отримати Нобелівську премію, а не реально закінчити війну в Україні.

Попри це, після переговорів Трамп закликав до припинення вогню вздовж лінії фронту, тобто пропозиції, яку публічно підтримав Володимир Зеленський, хоча в Кремлі відкидають такі умови.

