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Трамп восхитился военной мощью России

Экс-президент США Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Гитлера и Наполеона

сегодня, 13:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бывший президент США Дональд Трамп в эфире Fox News назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Гитлера, а также более крупной страной по сравнению с европейскими союзниками Вашингтона по НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Трамп восхитился военной мощью России

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Они (россияне – ред.) победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина", — заявил Трамп, комментируя "противостояние" европейских союзников США по НАТО и России.

Дональд Трамп добавил, что РФ также крупнее европейских стран, и указал на необходимость союзников Вашингтона по альянсу увеличить расходы на оборону, поскольку сейчас разница с США составляет 150 миллиардов долларов.

Бывший глава Белого дома также повторил фразу, которую он уже озвучивал не единожды о том, что при его президентстве полномасштабное вторжение российских войск в Украину не произошло бы, и сказал, что будет призывать европейских лидеров оказывать Украине больше помощи. Интересно, что ранее Трамп заявлял, что США не должны помогать Украине, это дело Европы.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему трамписты в США заигрались: к чему готовиться Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – между российским диктатором Владимиром Путиным и экс-президентом США, мечтающим вернуться в Белый дом Дональдом Трампом, произошла интересная перепасовка. Путин заявил, что РФ якобы выгодно, чтоб на посту президента остался Джо Байден. Трамп молниеносно отреагировал, заявив, что для него это – комплимент. Тем временем, многие американские и европейские политики, чиновники, военные, медиа, предполагают, что в случае прихода Трампа к власти тот будет добиваться прекращения российско-украинской войны, оказывая давление именно на Киев. Играют ли Путин и Трамп в одну игру? Почему последний так часто хвалит российского диктатора? Или это всё – предвыборный туман? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам. 




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