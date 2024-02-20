Почему трамписты в США заигрались: к чему готовиться Украине

Президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, который всячески тормозит принятие законопроекта о поддержке Украины (а также Израиля и Тайваня). Ранее появились сведения, Палата представителей не проголосует за проект закона о внешней помощи раньше середины марта. И то не факт, что это будет позитивное для нас голосование. Тем временем бывшая представительница Республиканской партии Лиз Чейни не исключает, что этой политсиле появилось "путинское крыло". О чем говорит всё туже затягивающийся внутриполитический узел в США? Какие ходы могут сделать стороны? Что важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Парламентарии от Республиканской партии начинают себя чувствовать очень неуютно

По мнению директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, то, что Байден согласился встретиться со спикером Палаты представителей – Джонсоном, демонстрирует, что президент готов на компромиссы. В отличие от республиканцев, которые находят разные причины, чтобы не голосовать за помощь Украине.

Но это уже играет против них. Ведь в пакете внешней помощи есть не только Украина, но и Израиль, и Тайвань, ряд государств Тихоокеанского региона. А представители последнего недавно обратились к властям США с призывом решать вопрос о финансировании. Ведь в 2023 году подписали соглашение на 20 лет, согласно которому Штаты обязуются предоставлять экономическую помощь, а в ответ получают возможность размещать своих военных в ряде стратегических мест Тихоокеанского региона. Затягивание же с выделением оговоренной поддержки играет на руку Китаю. Со всеми вытекающими... Израиль, понятно, тоже поддавливает", – отмечает эксперт. "Но последние события всё больше представляют республиканцев в негативном свете. И им необходимо пересматривать стратегию избирательной кампании. Они думали получать бонусы, противодействуя всем инициативам Белого дома

По его мнению, парламентарии от Республиканской партии, имеющие большинство в нижней палате, начинают себя чувствовать очень неуютно. Пытаются придумать какой-то альтернативный вариант законопроекта, где уменьшают поддержку. Но такой вариант могут не поддержать демократы.

А на подходе другой суд над Трампом – по делу о выплатах порноактерам для влияния на результаты выборов 2016 года (он начнется, предположительно, в конце марта). Плюс – его более чем странная реакция на убийство в российской колонии оппозиционера Алексея Навального (замалчивание вины Путина, которым Трамп, кстати, периодически восхищается ). Тогда как Байден четко дал понять, что убийца – Путин, весь его режим И акцентировал, что сейчас Конгрессу крайне важно принять решение о продлении помощи Украине, противостоящей агрессии РФ. Чем тут крыть? Для республиканцев сейчас важно перестать выглядеть неконструктивными (и в глазах американцев, и в глазах партнеров), искать выход из ситуации. Возможно, сейчас Джонсон пытается это делать", – размышляет Виталий Бала. "И трамписты всё больше понимают, что – заигрались. А тут еще и признание Трампа виновным в мошенничестве ( со штрафом в 355 миллионов долларов ).

Он напоминает, что Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля. И это при том, что есть масса горячих тем, включая бюджет-2024, который окончательно так и не принят, лишь временный.

"Вернувшись, конгрессмены, скорее всего, будут заниматься этим вопросом – либо голосуя, наконец, полностью, либо продлевая в очередной раз. Так что "украинский вопрос" опять может зависнуть. И ситуация для нас, безусловно, неприятная", – резюмирует эксперт.

Нам нужно быть готовыми к любому исходу

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина поделилась таким комментарием:

"Соединённые Штаты Америки – противоречивая сверхдержава, в которой сегодня, на первый взгляд, до предела накалились страсти. Однако политические кризисы в США – не экстраординарное событие, они всегда присутствовали, особенно во времена так называемого "раздельного правления" (когда президент является представителем одной партии, а парламентское большинство принадлежит другой). Поэтому к подобной ситуации можно было бы относиться спокойно, если бы мировые геополитические процессы последних лет не изменились настолько, что США, "заигравшись" во внутреннюю политику, не рисковали потерять статус глобального лидера ".

По мнению политолога, "затягивающийся внутриполитический узел" в США является частью президентской предвыборной кампании. Обе стороны действуют с оглядкой на свой электорат и скатываются к популизму.

"Пока не гибнут американские граждане, им сложно понять и прочувствовать угрозу, исходящую от уже сложившейся "оси зла". События за океаном кажутся неважными по сравнению с наплывами мигрантов в Техасе. И именно это дает возможность республиканцам быть бескомпромиссными, а демократам — гибкими и толерантными", – считает Анна Малкина.

На сегодняшний день, продолжает она, сложно предположить, проголосует ли Конгресс (и когда) за выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню. Все прогнозы, сделанные начиная с сентября прошлого года, к сожалению, не оправдались.

На наших глазах канцлер Германии превратился из нерешительного политика в лидера европейских общественно-политических мнений. Дания объявила о поставках в Украину всей своей артиллерии, а на Рамштайн-19 все участники продемонстрировали единство Поэтому нам нужно быть готовыми к любому исходу и совершенно очевидно, что легко не будет". "С рациональной точки зрения можно предположить, что компромисс будет найден, ведь в противном случае самоустранение США от выполнения своих обязательств в части гарантирования безопасности своих союзников сломает весь мировой порядок. Который и так уже держится на честном слове, – акцентирует эксперт. – Но в жизни бывает всё. И в этом случае Украина сможет положиться только на ЕС, ведь других вариантов просто не будет. Пока мы видим готовность ряда европейских стран подхватить знамя борьбы со злом – и подставить нам плечо

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