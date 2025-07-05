Так дальше продолжаться не может: что заявили в США о прекращении поставок оружия Украине

Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал администрацию Дональда Трампа как можно быстрее возобновить поставки оружия Украине и упрекнул чиновников Пентагона. Как передает портал "Комментарии", об этом Маккол написал в соцсети Х.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Маккол опубликовал ссылку на материал NBC News, что в Пентагоне пришли к выводу о том, что продолжение поставок Украине не поставит под угрозу боеготовность вооруженных сил США.

"Поэтому я призываю администрацию быстро восстановить процесс поставки. Чиновники Пентагона, которые останавливают поставки, только ослабляют благородные попытки президента Трампа приближать мир", – отметил политик.

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Также издание "Комментарии" сообщало – трое помощников Конгресса и бывший чиновник США рассказали в интервью NBC News, что приостановление военной помощи Украине было односторонним шагом министра обороны Гегсета. Причем это уже третий раз, когда он самовольно останавливает поставки помощи Украине, говорят источники. Предыдущие случаи были в феврале и мае, и тогда его решения были отменены через несколько дней.

По информации источников, Гегсета поддержал заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби, который давно выступает за сокращение участия США в помощи Украине и перемещение оружия и ресурсов в Тихоокеанский регион для противодействия Китаю.

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