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Трамп все для себя решил: будет ли баллотироваться на третий президентский срок

Американский лидер заявил о праве снова баллотироваться из-за якобы сфальсифицированных выборов, но сам признал, что Конституция, вероятно, запрещает ему это сделать

23 октября 2026, 07:40
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп вновь заговорил о возможности баллотироваться на третий срок, несмотря на конституционные ограничения. Во время митинга он заявил, что считает себя вправе снова участвовать в президентской гонке, поскольку, по его утверждению, выборы 2020 года были сфальсифицированы. Об этом сообщает CNN.

Трамп все для себя решил: будет ли баллотироваться на третий президентский срок

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Считаю, что имею право баллотироваться снова, потому что они сфальсифицировали выборы", — заявил Трамп, вновь обратившись к своим прежним обвинениям в адрес избирательного процесса. 

При этом доказательства масштабных фальсификаций, способных изменить результат голосования, представлены не были.

В ходе того же выступления американский президент фактически признал, что действующее законодательство не позволяет ему претендовать на ещё один срок. Трамп отметил, что изучал соответствующие положения, хотя и добавил, что не уверен в своей оценке на сто процентов.

"На мой взгляд, закон запрещает мне баллотироваться снова", — сказал глава Белого дома.

Подобные заявления Трамп делал и раньше: он то допускал возможность остаться у власти после завершения нынешнего президентского срока, то категорически отрицал такие планы. На этот раз обе позиции прозвучали практически одновременно.

Главным препятствием для третьего срока остаётся 22-я поправка к Конституции США. Она устанавливает ограничение на избрание одного человека президентом более двух раз. Трамп уже был президентом в 2017-2021 годах и вновь занял пост в январе 2025 года после победы на выборах 2024 года.

Изменение действующих конституционных правил потребовало бы сложной процедуры внесения поправок, а не просто политического решения президента.

Таким образом, заявления Трампа вновь привлекли внимание к вопросу о пределах президентских полномочий в США. Однако его слова сами по себе не меняют конституционных ограничений и не означают, что он получил законную возможность баллотироваться на третий срок.

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Источник: https://edition.cnn.com/2026/10/22/politics/live-news/midterm-election-congress?post-id=cmvkb8o8p00003b6939spqclu
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