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Трамп усе для себе вирішив: чи балотуватиметься на третій президентський термін

Американський лідер заявив про право знову балотуватися через нібито сфальшовані вибори, але сам визнав, що Конституція, ймовірно, забороняє йому це зробити

23 жовтня 2026, 07:40
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп знову заговорив про можливість балотуватися на третій термін, незважаючи на конституційні обмеження. Під час мітингу він заявив, що вважає, що має право знову брати участь у президентських перегонах, оскільки, за його твердженням, вибори 2020 року були сфальсифіковані. Про це повідомляє CNN.

Трамп усе для себе вирішив: чи балотуватиметься на третій президентський термін

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Вважаю, що маю право балотуватися знову, тому що вони сфальшували вибори", — заявив Трамп, знову звернувшись до своїх колишніх звинувачень на адресу виборчого процесу.

При цьому доказів масштабних фальсифікацій, здатних змінити результат голосування, не було представлено.

У ході того ж виступу американський президент фактично визнав, що чинне законодавство не дозволяє йому претендувати ще на один термін. Трамп зазначив, що вивчав відповідні положення, хоч і додав, що не впевнений у своїй оцінці на сто відсотків.

"На мій погляд, закон забороняє мені балотуватися знову", — сказав глава Білого дому.

Подібні заяви Трамп робив і раніше: то допускав можливість залишитися при владі після завершення нинішнього президентського терміну, то категорично заперечував такі плани. На цей раз обидві позиції прозвучали практично одночасно.

Головною перешкодою для третього терміну залишається 22 поправка до Конституції США. Вона встановлює обмеження на обрання однієї людини президентом понад два рази. Трамп уже був президентом у 2017-2021 роках і знову обійняв посаду у січні 2025 року після перемоги на виборах 2024 року.

Зміна чинних конституційних правил потребувала б складної процедури внесення поправок, а не просто політичного рішення президента.

Таким чином, заяви Трампа знову привернули увагу до питання про межі президентських повноважень у США. Однак його слова власними силами не змінюють конституційних обмежень і не означають, що він отримав законну можливість балотуватися на третій термін.

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Джерело: https://edition.cnn.com/2026/10/22/politics/live-news/midterm-election-congress?post-id=cmvkb8o8p00003b6939spqclu
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