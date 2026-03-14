Трамп все-таки соврал: на сколько затянется война США против Ирана

Несмотря на заверения президента США Дональда Трампа о том, что операция против Ирана вот-вот закончится, на самом деле американский лидер пока не собирается заканчивать войну против Ирана. Вместо этого он настаивает на новых еще более ожесточённых ударах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Wall Street Journal".

"По словам помощников и чиновников, некоторые из внешних советников Трампа призывают его найти выход из ситуации, но президент не планирует немедленно прекращать войну, вместо этого настаивая на продолжении ударов по иранским военным и прокси-силам", — говорится в публикации.

Также представили американских военных заявили, что конфликт, скорее всего, продлится еще как минимум несколько недель.

В этом же материале сказано, что до начала войны, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн несколько раз говорил президенту Трампу, что нападение США может побудить Иран закрыть Ормузкий пролив.

Трамп в свою очередь признал риск, но все же решился на операцию. Он сказал своей команде, что Тегеран, скорее всего, капитулирует раньше, чем закроет пролив, и даже если Иран попытается это сделать, то войска США справятся.

По итогу спустя две недели после начала войны, иранские лидеры отказываются отступать, а Ормузский пролив "стал самым модным рычагом давления для Тегерана".

