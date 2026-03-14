Трамп таки збрехав: на скільки затягнеться війна США проти Ірану

Незважаючи на запевнення президента США Дональда Трампа про те, що операція проти Ірану ось-ось закінчиться, насправді американський лідер поки не має наміру закінчувати війну проти Ірану. Натомість він наполягає на нових ще більш запеклих ударах. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.

"За словами помічників і чиновників, деякі із зовнішніх радників Трампа закликають його знайти вихід із ситуації, але президент не планує негайно припиняти війну, натомість наполягаючи на продовженні ударів по іранських військових і проксі-силах", — йдеться в публікації.

Також представники американських військових заявили, що конфлікт, швидше за все, триватиме ще як мінімум кілька тижнів.

У цьому ж матеріалі сказано, що до початку війни голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн кілька разів говорив президенту Трампу, що напад США може спонукати Іран закрити Ормузьку протоку.

Трамп у свою чергу визнав ризик, але все ж таки зважився на операцію. Він сказав своїй команді, що Тегеран, швидше за все, капітулює раніше, ніж закриє протоку, і навіть якщо Іран спробує це зробити, війська США впораються.

Через два тижні після початку війни, іранські лідери відмовляються відступати, а Ормузька протока "стала наймоднішим важелем тиску для Тегерана".

