Трамп все же принял решение по Ирану: чего теперь ждать

Кравцев Сергей
После решения Дональда Трампа продолжить перемирие возникла стратегическая пауза, характеризующаяся двумя главными опциями: Иран не сядет за стол переговоров, пока морская блокада остается в силе, а США не готовы возвращаться в активную военную эскалацию. Это состояние, и в первую очередь блокада, давит на всех — включая союзников в Персидском заливе, — но не создает условий ни для иранской капитуляции, ни для дипломатического прорыва. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Аналитик обращает внимание, парадокс состоит в том, что время может работать против обеих сторон одновременно: Иран все больше убежден, что может испытывать давление, но внутри страны – 99% инфляция на продукты и миллионы голодающих. Новое руководство КСИР, выкованное в условиях кризиса, требует не только стратегической устойчивости, но и легитимности внутри системы. Капитуляция под давлением уничтожит их быстрее, чем продолжение конфликта, но и бесконечная война без победы – тоже.
Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что заключение соглашения с Ираном будет невозможным в случае разблокирования Ормузского пролива. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, Иран хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт, "чтобы зарабатывать 500 миллионов долларов в день" и "чтобы сохранить лицо".
Глава Белого дома добавил, что он "полностью блокировал" Ормузский пролив, после чего, по его словам, к нему обращались иранцы с целью немедленного открытия пролива.