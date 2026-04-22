Трамп все же принял решение по Ирану: чего теперь ждать

После решения Дональда Трампа продолжить перемирие возникла стратегическая пауза, характеризующаяся двумя главными опциями: Иран не сядет за стол переговоров, пока морская блокада остается в силе, а США не готовы возвращаться в активную военную эскалацию. Это состояние, и в первую очередь блокада, давит на всех — включая союзников в Персидском заливе, — но не создает условий ни для иранской капитуляции, ни для дипломатического прорыва. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

"Учитывая все сигналы из Вашингтона, кажется правдоподобной подготовка Трампом почвы для одностороннего выхода из конфликта – без признания поражения. Выбор между эскалацией без четкого результата и компромиссом с потерей лица пока заменяет задержкой", – отметил эксперт.

Аналитик обращает внимание, парадокс состоит в том, что время может работать против обеих сторон одновременно: Иран все больше убежден, что может испытывать давление, но внутри страны – 99% инфляция на продукты и миллионы голодающих. Новое руководство КСИР, выкованное в условиях кризиса, требует не только стратегической устойчивости, но и легитимности внутри системы. Капитуляция под давлением уничтожит их быстрее, чем продолжение конфликта, но и бесконечная война без победы – тоже.

"Медиаторы выиграли время, но без большей гибкости со стороны Вашингтона и архитектуры соглашения, которое обе стороны смогут предоставить своей аудитории как победу, дипломатия не сдвинется с места. Пока что задержка лучше эскалации без стратегии, но "лучше хуже всего" — это не стратегия. Это управление последствиями просчета", – отметил эксперт.

По словам Трампа, Иран хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт, "чтобы зарабатывать 500 миллионов долларов в день" и "чтобы сохранить лицо".

Глава Белого дома добавил, что он "полностью блокировал" Ормузский пролив, после чего, по его словам, к нему обращались иранцы с целью немедленного открытия пролива.



