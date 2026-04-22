Трамп виставив ультиматум по Ормузькій протоці: чому "угоди з Іраном не буде"
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп виставив ультиматум по Ормузькій протоці: чому "угоди з Іраном не буде"

Розблокування Ормузької протоки стає головною умовою для підписання мирної угоди

22 квітня 2026, 07:03
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що укладення угоди з Іраном буде неможливим у разі розблокування Ормузької протоки. Як інформує портал "Коментарі", про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Трампа, Іран хоче, аби Ормузька протока була відкрита, "щоб заробляти 500 мільйонів доларів на день" і "щоб зберегти обличчя".

Глава Білого дому додав, що він "повністю блокував" Ормузьку протоку, після чого, за його словами, до нього зверталися іранці з метою негайного відкриття протоки.

"Але, якщо ми це зробимо, угоди з Іраном ніколи не буде, хіба що ми підірвемо решту їхньої країни, включаючи їхніх лідерів!", – зазначив президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — перспективи мирної угоди між США та Іран різко погіршилися після серії публічних заяв президента Дональд Трамп, які суперечили реальному перебігу переговорів. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації.

Ще напередодні сторони, за даними ЗМІ, були близькі до домовленостей щодо завершення конфлікту. Однак ситуація змінилася після того, як Трамп почав коментувати переговори у публічному просторі, заявляючи про нібито досягнуті домовленості. 

Зокрема, він стверджував, що Тегеран готовий передати Вашингтону збагачений уран і погодився на безстрокове припинення ядерної програми. Водночас іранські посадовці категорично спростували ці твердження та заявили, що жодних подібних рішень не ухвалювали і навіть не готуються до нового раунду переговорів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп прорахувався: чому США стрімко втрачають союзників.




Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116445555373723862
