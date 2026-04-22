Трамп виставив ультиматум по Ормузькій протоці: чому "угоди з Іраном не буде"

Президент США Дональд Трамп заявив, що укладення угоди з Іраном буде неможливим у разі розблокування Ормузької протоки. Як інформує портал "Коментарі", про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, Іран хоче, аби Ормузька протока була відкрита, "щоб заробляти 500 мільйонів доларів на день" і "щоб зберегти обличчя".

Глава Білого дому додав, що він "повністю блокував" Ормузьку протоку, після чого, за його словами, до нього зверталися іранці з метою негайного відкриття протоки.

"Але, якщо ми це зробимо, угоди з Іраном ніколи не буде, хіба що ми підірвемо решту їхньої країни, включаючи їхніх лідерів!", – зазначив президент США.

Перспективи мирної угоди між США та Іран різко погіршилися після серії публічних заяв президента Дональд Трамп, які суперечили реальному перебігу переговорів. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації.

Ще напередодні сторони, за даними ЗМІ, були близькі до домовленостей щодо завершення конфлікту. Однак ситуація змінилася після того, як Трамп почав коментувати переговори у публічному просторі, заявляючи про нібито досягнуті домовленості.

Зокрема, він стверджував, що Тегеран готовий передати Вашингтону збагачений уран і погодився на безстрокове припинення ядерної програми. Водночас іранські посадовці категорично спростували ці твердження та заявили, що жодних подібних рішень не ухвалювали і навіть не готуються до нового раунду переговорів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп прорахувався: чому США стрімко втрачають союзників.



