Трамп все ж таки прийняв рішення по Ірану: на що тепер очікувати

Кравцев Сергей
Після рішення Дональда Трампа продовжити перемир’я виникла стратегічна пауза, яка характеризується двома головними опціями: Іран не сяде за стіл переговорів, поки морська блокада залишається в силі, а США не готові повертатися до активної військової ескалації. Цей стан, і в першу чергу блокада, тисне на всіх — включно із союзниками у Перській затоці, — але не створює умов ані для іранської капітуляції, ані для дипломатичного прориву. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Аналітик звертає увагу, парадокс у тому, що час може працювати проти обох сторін одночасно: Іран дедалі більше переконаний, що може перетерпіти тиск, але всередині країни – 99% інфляція на продукти та мільйони голодуючих. Нове керівництво КВІР, виковане в умовах кризи, потребує не лише стратегічної стійкості, а й легітимності всередині системи. Капітуляція під тиском знищить їх швидше, ніж продовження конфлікту, але і нескінченна війна без перемоги — теж.
президент США Дональд Трамп заявив, що укладення угоди з Іраном буде неможливим у разі розблокування Ормузької протоки. Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, Іран хоче, аби Ормузька протока була відкрита, "щоб заробляти 500 мільйонів доларів на день" і "щоб зберегти обличчя".
Глава Білого дому додав, що він "повністю блокував" Ормузьку протоку, після чого, за його словами, до нього зверталися іранці з метою негайного відкриття протоки.