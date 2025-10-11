logo_ukra

BTC/USD

113078

ETH/USD

3817.36

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп все ж таки вирішив діяти жорстко: яке рішення прийняв по Китаю
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп все ж таки вирішив діяти жорстко: яке рішення прийняв по Китаю

Президент США заявив про додаткові 100% тарифи на товари з Китаю

11 жовтня 2025, 07:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що, враховуючи "агресивну позицію у питаннях торгівлі" Китаю, Штати введуть 100-відсотковий тариф на китайські товари "поверх будь-якого" нинішнього тарифу. Як передає портал "Коментарі", про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп все ж таки вирішив діяти жорстко: яке рішення прийняв по Китаю

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі, надіславши всьому світу надзвичайно ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє, а також деякі товари, які навіть не виробляються ним. Це стосується всіх країн без винятку і, очевидно, є планом, розробленим ними ще кілька років тому. Це абсолютно нечуване у міжнародній торгівлі та є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами", – зазначив глава Білого дому.

Дональд Трамп зазначив, що США у відповідь на таку позицію Китаю запровадять 100-відсотковий тариф на китайські товари на додаток до вже існуючих тарифів.

Президент США зазначив, виходячи з того, що Китай зайняв цю безпрецедентну позицію... з 1 листопада 2025 року (або раніше, залежно від подальших дій чи змін з боку Китаю) Сполучені Штати Америки запровадять 100-відсотковий тариф на товари з Китаю поверх будь-якого тарифу, який вони платять зараз.

За словами американського лідера, також 1 листопада США запровадять експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.

Трамп додав, що йому важко повірити, що Китай міг вжити "таких заходів, але він це зробив".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Міністерство транспорту США збирається видати заборону китайським авіакомпаніям на використання повітряного простору Росії при виконанні рейсів або зі Сполучених Штатів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115351840469973590
Теги:

Новини

Всі новини