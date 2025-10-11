Трамп все ж таки вирішив діяти жорстко: яке рішення прийняв по Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що, враховуючи "агресивну позицію у питаннях торгівлі" Китаю, Штати введуть 100-відсотковий тариф на китайські товари "поверх будь-якого" нинішнього тарифу. Як передає портал "Коментарі", про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі, надіславши всьому світу надзвичайно ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє, а також деякі товари, які навіть не виробляються ним. Це стосується всіх країн без винятку і, очевидно, є планом, розробленим ними ще кілька років тому. Це абсолютно нечуване у міжнародній торгівлі та є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами", – зазначив глава Білого дому.

Дональд Трамп зазначив, що США у відповідь на таку позицію Китаю запровадять 100-відсотковий тариф на китайські товари на додаток до вже існуючих тарифів.

Президент США зазначив, виходячи з того, що Китай зайняв цю безпрецедентну позицію... з 1 листопада 2025 року (або раніше, залежно від подальших дій чи змін з боку Китаю) Сполучені Штати Америки запровадять 100-відсотковий тариф на товари з Китаю поверх будь-якого тарифу, який вони платять зараз.

За словами американського лідера, також 1 листопада США запровадять експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.

Трамп додав, що йому важко повірити, що Китай міг вжити "таких заходів, але він це зробив".

