

















Президент США Дональд Трамп впервые публично признал американский удар по школе в иранском городе Минаб, в результате которого погибли по меньшей мере 175 человек. Инцидент произошел 28 февраля 2026 года во время начала масштабной военной операции США и Израиля против Ирана.

Дональд Трамп. Фото: AP

Удар США произошел в провинции Хормозган, где начальная школа Шаджара Тайебе оказалась в зоне поражения во время атаки на соседний объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Более ста дней Белый дом воздерживался от детальных комментариев об обстоятельствах трагедии.

Во время саммита G7 во Франции журналисты спросили Трампа об ответственности за гибель гражданских.

"Ошибки случаются. Война — это отвратительно", — ответил Трамп и добавил, что "никто не делал этого намеренно".

По информации американских медиа, внутреннее расследование военных выявило серьезные недостатки в работе разведки. Источники утверждают, что при планировании операции использовались спутниковые снимки, которые не обновлялись около семи лет. Поэтому аналитики не учли, что здание вблизи военной базы функционировало как учебное заведение. В то же время, некоторые участники оценки объекта знали об изменении его назначения, однако эта информация не была должным образом передана должностным лицам, которые принимали решение о выборе целей.

По данным расследования, после первого удара по району школы был нанесен еще один удар. Именно второй этап атаки, который в военной практике называют "двойным ударом", привел к новым многочисленным жертвам среди гражданского населения. По данным The New York Times, проанализировавшим спутниковые снимки, безобразные удары попали в 6 зданий КСИР и школу.

Эти удары по Ирану стали самым большим инцидентом с жертвами среди гражданского населения, совершаемым американскими военными с 1991 года. Тогда американский самолет-невидимка разбомбил гражданское бомбоубежище в Багдаде и убил более 400 человек, преимущественно женщин, детей и пожилых иракцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 18 июня США и Иран подписали документ о прекращении войны: что предусматривает соглашение.

Также "Комметнари" писали, что помощник Путина жалуется, что Трампа "накачали" вредными идеями на саммите G7.