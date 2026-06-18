Трамп все ж таки зважився: США зробили крок, який може змінити баланс на Близькому Сході

Сполучені Штати офіційно припинили морську блокаду іранських портів та прибережних районів, відкривши новий етап у відносинах між Вашингтоном та Тегераном. Відповідне рішення було прийняте за розпорядженням президента США Дональда Трампа і вже набуло чинності.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Про припинення обмежувальних заходів повідомило Центральне командування Збройних Сил США. Згідно з заявою, американські військові більше не перешкоджатимуть проходу цивільних та вантажних суден через акваторії Аравійської та Оманської заток у напрямку іранських портів або з них.

Фактично йдеться про завершення одного з найчутливіших елементів протистояння між двома країнами. Морські обмеження суттєво впливали на логістику та торгівлю Ірану, а також залишалися одним із інструментів тиску на Тегеран у рамках більш широкої безпекової політики США в регіоні.

Однак рішення не означає повного відходу американської військової присутності. У CENTCOM наголосили, що військово-морські сили США продовжать перебувати у стратегічно важливій зоні. Їхнім завданням стане спостереження за виконанням досягнутих домовленостей та контроль за дотриманням умов угоди, укладеної між сторонами.

Експерти зазначають, що скасування блокади може сприяти відновленню торгових потоків та зниженню напруженості на енергетичних ринках. Особливе значення це має для транспортування нафти та газу через регіон, який залишається одним із ключових маршрутів світової торгівлі енергоресурсами.

Водночас аналітики попереджають, що ситуація залишається крихкою. Незважаючи на пом'якшення обмежень, між США та Іраном зберігаються серйозні розбіжності з питань безпеки, санкційної політики та регіонального впливу. Тому присутність американських військових кораблів у регіоні розглядається як сигнал, що Вашингтон готовий оперативно реагувати на можливі порушення досягнутих домовленостей.

Таким чином, Білий дім робить ставку на дипломатичне врегулювання, зберігаючи при цьому важелі контролю над однією з найчутливіших точок світової геополітики.

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