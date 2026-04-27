Трамп вспылил в эфире: какие обвинения довели президента до жесткого ответа

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на обвинения, прозвучавшие в так называемом "манифесте" стрелка о том, что он насильник.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Во время диалога журналист отметила, что в так называемом манифесте стрелок мог намекать на против. В частности, он писал: "Чиновники администрации — это мишени... Я больше не готов позволить пе*офилу, насильнику и предателю запятнать мои руки своими преступлениями" (речь фактически о его связях с Джеффри Эпштейном).
На вопрос Трампу, какова у него реакция на это, он сказал, что ждал, когда прозвучит подобное обвинение, ведь "люди ужасные". При этом глава Белого дома подчеркнул, что он не насильник и никого не насиловал.
Когда ведущая с уважением к президенту подчеркнула, что это были слова стрелка, Трамп намекнул на завершение интервью.
Также Дональд Трамп сказал, что не знает, был ли он целью стрелка, но отметил, что как минимум ему "это показалось".
