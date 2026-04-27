Трамп вспылил в эфире: какие обвинения довели президента до жесткого ответа

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на обвинения, прозвучавшие в так называемом "манифесте" стрелка о том, что он насильник.

Во время диалога журналист отметила, что в так называемом манифесте стрелок мог намекать на против. В частности, он писал: "Чиновники администрации — это мишени... Я больше не готов позволить пе*офилу, насильнику и предателю запятнать мои руки своими преступлениями" (речь фактически о его связях с Джеффри Эпштейном).

На вопрос Трампу, какова у него реакция на это, он сказал, что ждал, когда прозвучит подобное обвинение, ведь "люди ужасные". При этом глава Белого дома подчеркнул, что он не насильник и никого не насиловал.

"Я не пе*офил. Извините. Я не пе*офил. Вы читали эту чушь от какого-то больного человека? Меня связывали со всем, что не имеет ко мне никакого отношения. Меня полностью оправдали. Ваши друзья по другую сторону баррикад были замешаны, скажем, в делах Эпштейна или других подобных вещах. Но я сказал себе: "Знаете, я дам это интервью". Я читал манифест. Знаете, он больной человек. Но вам должно быть стыдно за то, что вы это читаете, потому что я не такой", — сказал Трамп.

Когда ведущая с уважением к президенту подчеркнула, что это были слова стрелка, Трамп намекнул на завершение интервью.

"Вам не следовало читать это в программе "60 минут". Вы позор. Но продолжайте. Давайте закончим интервью", — заявил глава Белого дома.

Также Дональд Трамп сказал, что не знает, был ли он целью стрелка, но отметил, что как минимум ему "это показалось".

