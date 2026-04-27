Трамп розлютився в ефірі: які звинувачення довели президента до жорсткої відповіді

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на звинувачення, які пролунали у так званому "маніфесті" стрільця про те, що він ґвалтівник.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час діалогу журналіст зазначила, що у так званому маніфесті стрілець міг натякати проти. Зокрема, він писав: "Чиновники адміністрації — це мішені... Я більше не готовий дозволити пе*офілу, ґвалтівникові і зраднику заплямувати мої руки своїми злочинами" (мова фактично про його зв'язки з Джеффрі Епштейном).

На запитання Трампу, якою є реакція на це, він сказав, що чекав, коли прозвучить подібне звинувачення, адже "люди жахливі". При цьому глава Білого дому наголосив, що він не ґвалтівник і нікого не ґвалтував.

"Я не пе*офіл. Вибачте. Я не пе*офіл. Ви читали цю нісенітницю від якоїсь хворої людини? Мене пов'язували з усім, що не має до мене жодного стосунку. Мене повністю виправдали. Ваші друзі по інший бік барикад були замішані, скажімо, у справах Епштейна або інших подібних речах. Але я сказав собі: "Знаєте, я дам це інтерв'ю". Я читав маніфест. Знаєте, він хвора людина. Але вам має бути соромно за те, що ви це читаєте, тому що я не такий", — сказав Трамп.

Коли ведуча з повагою до президента наголосила, що це були слова стрільця, Трамп натякнув на завершення інтерв'ю.

"Вам не слід було читати це у програмі "60 хвилин". Ви ганьба. Але продовжуйте. Давайте закінчимо інтерв'ю", — заявив глава Білого дому.

Також Дональд Трамп сказав, що не знає, чи він мав на меті стрільця, але зазначив, що як мінімум йому "це здалося".

