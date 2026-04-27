Трамп розлютився в ефірі: які звинувачення довели президента до жорсткої відповіді

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп різко відреагував на звинувачення, які пролунали у так званому "маніфесті" стрільця про те, що він ґвалтівник.
Дональд Трамп.
Під час діалогу журналіст зазначила, що у так званому маніфесті стрілець міг натякати проти. Зокрема, він писав: "Чиновники адміністрації — це мішені... Я більше не готовий дозволити пе*офілу, ґвалтівникові і зраднику заплямувати мої руки своїми злочинами" (мова фактично про його зв'язки з Джеффрі Епштейном).
На запитання Трампу, якою є реакція на це, він сказав, що чекав, коли прозвучить подібне звинувачення, адже "люди жахливі". При цьому глава Білого дому наголосив, що він не ґвалтівник і нікого не ґвалтував.
Коли ведуча з повагою до президента наголосила, що це були слова стрільця, Трамп натякнув на завершення інтерв'ю.
Також Дональд Трамп сказав, що не знає, чи він мав на меті стрільця, але зазначив, що як мінімум йому "це здалося".
