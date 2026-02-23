Трамп выбирает наследника: кто возглавит республиканцев в 2028 году

Президент США Дональд Трамп все активнее поднимает вопрос о своем политическом преемнике на выборах 2028 года. Как сообщает Axios, глава государства в разговорах с советниками все чаще интересуется, кто должен стать кандидатом от Республиканской партии после него.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным источников, Трамп считает наиболее перспективными фигурами действующего вице-президента Джей Ди Вэнс и советника по нацбезопасности Марко Рубио. При этом его симпатии, как утверждают собеседники издания, склоняются в сторону Вэнса. В то же время Трамп регулярно и публично хвалит Рубио, подчеркивая его значимость в команде.

Один из советников отметил, что наиболее желаемым сценарием для Трампа выглядит связка "Вэнс – Рубио" в 2028 году, где именно Вэнс должен возглавить билет. У вице-президента уже сформирована команда политтехнологов, которая может стать основой будущей кампании. У Рубио такой инфраструктуры нет, и, по данным источников, он лично дал понять Вэнсу, что поддерживает его возможное выдвижение.

Ранее Трамп заявлял, что Вэнс "по справедливости" является вероятным преемником, однако добавлял, что хотел бы видеть Рубио рядом с ним в избирательном списке.

При этом эксперты отмечают: Дональд Трамп не спешит официально определять наследника, чтобы не создавать впечатление ослабления собственного влияния и сохранить контроль над текущей политической повесткой.

