Трамп обирає спадкоємця: хто очолить республіканців у 2028 році

Президент США Дональд Трамп дедалі активніше порушує питання про свого політичного наступника на виборах 2028 року. Як повідомляє Axios, глава держави у розмовах із радниками все частіше цікавиться, хто має стати кандидатом від Республіканської партії після нього.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел, Трамп вважає найбільш перспективними фігурами чинного віце-президента Джей Ді Венс та радника з нацбезпеки Марко Рубіо. При цьому його симпатії, як стверджують співрозмовники видання, схиляються до Венса. У той же час Трамп регулярно та публічно хвалить Рубіо, наголошуючи на його значущості в команді.

Один із радників зазначив, що найбільш бажаним сценарієм для Трампа виглядає зв'язка "Венс – Рубіо" у 2028 році, де саме Венс має очолити квиток. У віце-президента вже сформовано команду політтехнологів, яка може стати основою майбутньої кампанії. Рубіо такої інфраструктури немає, і, за даними джерел, він особисто дав зрозуміти Венсу, що підтримує його можливе висування.

Раніше Трамп заявляв, що Венс "справедливо" є ймовірним наступником, проте додавав, що хотів би бачити Рубіо поруч із ним у виборчому списку.

При цьому експерти зазначають: Дональд Трамп не поспішає офіційно визначати спадкоємця, щоб не створювати враження ослаблення власного впливу та зберегти контроль над поточним політичним порядком.

