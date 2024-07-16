Трамп выбрал вице-президентом Джей Ди Венса: что он говорил об Украине

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Slava Kot
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что избрал на должность вице-президента сенатора от Огайо Джей Ди Венса. Политик занимает откровенную антиукраинскую позицию и входит в крыло изоляционистов в Республиканской партии.
Кандидат на должность вице-президента Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
39-летний сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс известен своими резкими заявлениями об Украине. Например, в 2022 году Венс прямо говорил, что ему безразлично на судьбу Украины в войне против России.
Уже в следующем году Венс делал призывы к территориальным уступкам Украины, требуя таким образом закончить войну.
Также Джей Ди Вэнс голосовал против пакета помощи Украине от США, который был принят Конгрессом, несмотря на шестимесячную задержку. Кроме того, сторонник Трампа критиковал изъятие российских активов в пользу Украины и выступает против членства в НАТО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джей ди Вэнс называл Дональда Трампа американским Гитлером.
Также "Комментарии" писали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, который рассказал, боится ли он победы Трампа на выборах президента США.
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