Трамп выбрал вице-президентом Джей Ди Венса: что он говорил об Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что избрал на должность вице-президента сенатора от Огайо Джей Ди Венса. Политик занимает откровенную антиукраинскую позицию и входит в крыло изоляционистов в Республиканской партии.



Кандидат на должность вице-президента Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

39-летний сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс известен своими резкими заявлениями об Украине. Например, в 2022 году Венс прямо говорил, что ему безразлично на судьбу Украины в войне против России.

"Буду с вами честным, мне все равно, что так или иначе будет с Украиной. Мне надоело, что Джо Байден сосредотачивается на границе страны, на которую мне безразлично, пока он позволяет границе своей страны стать тотальной зоной войны", — сказал Венс.

Уже в следующем году Венс делал призывы к территориальным уступкам Украины, требуя таким образом закончить войну.

"В лучших интересах Америки — принять то, что Украине придется уступить россиянам некоторые территории, нам нужно закончить эту войну. Сотни тысяч невинных восточноевропейцев погибли в этом конфликте. В наших и в их интересах, — это остановить убийства", — сказал Венс в 2023 году.

Также Джей Ди Вэнс голосовал против пакета помощи Украине от США, который был принят Конгрессом, несмотря на шестимесячную задержку. Кроме того, сторонник Трампа критиковал изъятие российских активов в пользу Украины и выступает против членства в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джей ди Вэнс называл Дональда Трампа американским Гитлером.

Также "Комментарии" писали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, который рассказал, боится ли он победы Трампа на выборах президента США.