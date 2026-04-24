Трамп висунув ультиматум Ірану: чи дійде до ядерного удару

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність американських військових завершити операцію проти Ірану у разі провалу переговорів, проте категорично відкинув можливість застосування ядерної зброї. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів в Овальному кабінеті.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Трампа, на даний момент американські сили вже вразили більшу частину намічених об'єктів. Йдеться, зокрема, про ключові потужності, пов'язані з виробництвом ракет та безпілотників. Глава Білого дому оцінив рівень виконання операції приблизно в 78%, підкресливши, що цілі, що залишилися, можуть бути знищені в короткі терміни.

Водночас президент дав зрозуміти, що Вашингтон все ще робить ставку на дипломатичне врегулювання. Наразі, за його словами, ведеться активна робота над можливою угодою з Тегераном. Однак у разі відсутності домовленостей США готові перейти до завершального етапу воєнної кампанії.

Окремо Трамп жорстко відреагував на питання ядерної зброї, назвавши саму постановку теми недоречною. Він підкреслив, що США здатні досягати військових цілей традиційними засобами без вживання крайніх заходів.

Американський лідер також заявив, що виступає за глобальну безпеку та недопущення поширення ядерної зброї. На його думку, ключове завдання – створити умови, за яких жодна країна не зможе загрожувати світу подібними засобами.

