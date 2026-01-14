Во время визита президента США Дональд Трамп на завод автоконцерна Ford в штате Мичиган произошел скандальный эпизод, быстро затмивший само путешествие. Как сообщает американский портал TMZ, один из рабочих выкрикнул в адрес Трампа оскорбление, после чего президент, по утверждению издания, ответил нецензурной бранью и показал ему средний палец.

Трамп выкрикнул «Fuck you» и показал средний палец: кто его разозлил

По данным TMZ, рабочий выкрикнул фразу "pedophile protector" – "покровитель педофилов", хотя точный текст было трудно разобрать. Трамп, как утверждается, резко отреагировал, указал в сторону кричавшего и несколько раз выкрикнул "Fuck you", затем показал ему средний палец, после чего продолжил обход цеха. Инцидент произошел при осмотре производственной линии.

Оскорбление, вероятно, отсылает к прошлым связям Трампа с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Трамп признавал, что был знаком с Эпштейном в 1990-х и начале 2000-х годов, но утверждает, что разорвал отношения задолго до его ареста.

В Белом доме подтвердили подлинность видео с завода и встали на защиту президента: по словам директора по коммуникациям Белого дома, "какой-то сумасшедший выкрикивал оскорбления, а президент ответил жестко и недвусмысленно".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент США Дональд Трамп выступил с речью на выездном заседании членов Республиканской партии Палаты представителей, где пожаловался на собственную жену Меланию, что она не любит его танцы.

"Она (Мелания) ненавидит, когда я танцую. Все хотят, чтобы я танцевал. "Любимый, это не президентское". Она действительно сказала: "Ты можешь представить, как танцует Рузвельт?" Она действительно сказала мне это. Я ответил, что, возможно, есть долгая история, о которой она не знает. Он был элегантным мужчиной, даже как демократ. Во время нападения Японии он был достаточно элегантным", – говорит Трамп.